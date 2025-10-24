En
شرط قالیباف برای واگذاری اختیارات دولت

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نه صرفاً امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید می‌کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم.


رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نه صرفاً امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید می کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان ها و رده های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است موافق بوده و از آن حمایت میکنم.
 
به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تمرکززدایی در کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نه صرفاً امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید می کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان ها و رده های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است موافق بوده و از آن حمایت میکنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرایند رعایت شده و امور واگذار شده مشخص باشند. 



