شرط قالیباف برای واگذاری اختیارات دولت

به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تمرکززدایی در کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نه صرفاً امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید می کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان ها و رده های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است موافق بوده و از آن حمایت میکنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرایند رعایت شده و امور واگذار شده مشخص باشند.