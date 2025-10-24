رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: در آخرین هفته مهرماه، تهران شاهد وقوع ۱۰ فقره تصادف منجر به فوت بوده است؛حوادثی که اغلب به دلیل بی‌توجهی به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و عبور غیرمجاز عابران از عرض بزرگراهها رخ داده ‌است.

سرهنگ مصطفی زینی وند در تشریح تصادفات، در هفته‌ای که گذشت گفت: متاسفانه روز شنبه ۲۶ مهر ماه ۳ حادثه مرگبار در نقاط مختلف پایتخت ثبت شده است، در حادثه اول حوالی ساعت ۰۵:۵۰ صبح شنبه در بزرگراه آزادگان -بوعلی مسیر غرب به شرق یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو با کارگر شهرداری در حین نظافت برخورد می‌کند که در اثر این حادثه عابر پیاده در دم فوت می کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته وی، دومین حادثه در ساعت ۰۶:۴۰ صبح در مسیر غرب به شرق لاین اصلی بزرگراه آزادگان بعد از بزرگراه سعیدی اتفاق افتاد که در آن یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که در اثر این اتفاق عابر پیاده جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: سومین حادثه روز شنبه ساعت ۱۹:۴۵ در لاین اصلی بزرگراه آزادگان به شرق بعد از پل اسلامشهر یک دستگاه خودرو سواری پراید بعلت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از مسیر خود منحرف و در فضای سبز حاشیه بزرگراه با درختان برخورد می‌کند. در این تصادف راننده در دم فوت شد، و دو سرنشین آن نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ زینی وند در ادامه افزود : در سه شنبه ۲۸ مهر ماه نیز شاهد وقوع ۳ فقره تصادف فوتی بودیم بدین ترتیب که نخستین تصادف در ساعت ۳ بامداد در مسیر جنوب به شمال جاده قدیم تهران–قم، مقابل ایستگاه مترو کهریزک رخ داد. در این حادثه، یک دستگاه خودروی سواری رانا به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که متأسفانه عابرپیاده به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

وی در ادامه عنوان کرد: حوالی ساعت ۵:۴۵ بامداد سه شنبه در بزرگراه سعیدی به سمت شرق، بعد از بزرگراه آزادگان ، یک دستگاه سواری پژو پارس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تجاوز از سرعت مطمئنه با عابر پیاده‌ حدود ۵۰ ساله‌ای که در حاشیه راه ایستاده بود برخورد می‌کند که این‌ بار نیز عابر پیاده در محل حادثه جان خود را از دست داد.

سرهنگ زینی وند گفت: سومین تصادف روز سه شنبه ساعت ۰۹:۳۰ در لاین اصلی بزرگراه آزادگان به سمت شرق بعد از پل اتوبان ساوه یک دستگاه موتورسیکلت بعلت عدم توجه به جلو با یک دستگاه وانت نیسان برخورد می‌کند که در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت در دم فوت شد.

رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد : تصادف منجر به فوت دیگر در روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه حوالی ساعت ۱۹:۰۰ در بزرگراه شهید زین الدین به سمت شرق بعد از بزرگراه امام علی (ع) رخ داد که در آن یک دستگاه خودرو سواری پراید به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که عابرپیاده به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت شد.

سرهنگ زینی وند با بیان اینکه ۲ تصادف منجر به فوت دیگر در روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه اتفاق افتاد گفت: تصادف اول حوالی ساعت ۰۰:۰۵ بامداد یک دستگاه سواری پژو که در مسیر شرق به غرب لاین اصلی بزرگراه آزادگان، بعد از ورزشگاه شهید کاظمی در حال حرکت بود، به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که متأسفانه راننده موتورسیکلت، مردی حدود ۳۶ ساله، به علت جراحات شدید، در همان محل حادثه جان باخت.

وی افزود: دیگر تصادف روز چهارشنبه حوالی ساعت ۲۳:۳۰ در خیابان شهید رجایی به شمال بعد از تقاطع ۱۳ آبان اتفاق افتاد که در آن یک دستگاه موتورسیکلت به علت حرکت در خلاف جهت بصورت شاخ به شاخ با یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ برخورد می‌کند که راننده موتورسیکلت در دم جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در پایتخت حوالی ساعت ۲۰:۰۰ پنج شنبه رخ داد گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زین الدین روی پل احسان یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ دچار نقص فنی می‌شود و در لحظه‌ای که راننده آن از خودرو پیاده می‌شود تا آن را کنار بکشد یک دستگاه خودرو عبوری بشدت با وی برخورد کرده که در پی این حادثه متاسفانه راننده سواری پژو ۲۰۶ مذکور که بشدت از ناحیه هر دو پا دچار جراحت می شود در دم جان خود را از دست می دهد.

سرهنگ زینی وند در پایان افزود: بر اساس ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، عابران پیاده نیز در تأمین ایمنی ترافیک نقش بسزایی دارند. رعایت اصولی چون استفاده از پیاده‌روها، گذرگاه‌های مجاز، پلهای هوایی، توجه به رنگ چراغ عابرپیاده در تقاطع ها و پرهیز از ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو، نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه نشانه‌ای از فرهنگ و مسئولیت‌پذیری اجتماعی محسوب می‌شود.

متأسفانه بخش قابل توجهی از تصادفات شهری، ناشی از بی‌توجهی به همین نکات ساده اما حیاتی است. عبور غیر مجاز از عرض بزرگراهها، بی‌اعتنایی به چراغ قرمز، یا ورود ناگهانی به مسیر خودروها، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

از شهروندان انتظار می‌رود با رعایت دقیق این موارد، در کاهش آمار تصادفات و حفظ جان خود و دیگران سهیم باشند. هر قدم آگاهانه، گامی مؤثر به سوی شهری ایمن‌تر و آینده‌ای روشن‌تر است.