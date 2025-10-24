شهروندان کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین و ونزوئلا برای مقابله با تورم بالا و محدودیت دسترسی به بانک‌ها، به رمزارزها روی آورده‌اند.

به گزارش تابناک؛ بیت‌کوین پس از سقوط ۸ هزار دلاری هفته گذشته، این هفته ۳ هزار دلار رشد داشته اما سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط حرکت می‌کنند. تحلیل‌گران می‌گویند جهش چشمگیر قیمت در دو ماه آینده بعید است، هرچند عملکرد کلی بیت‌کوین در سال جاری همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

از سوی دیگر گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد شهروندان کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین و ونزوئلا برای مقابله با تورم بالا و محدودیت دسترسی به بانک‌ها، به رمزارزها روی آورده‌اند.

بنا بر این گزارش؛ استفاده از استیبل‌کوین‌ها برای پرداخت‌های روزمره و وام‌های خرد دیجیتالی در این کشورها رشد چشمگیری داشته است. این روند نشان می‌دهد کاربرد واقعی رمزارزها در مناطق دارای تورم مزمن در حال گسترش است.