دو رقیب جدی در کمین نیمکت پرسپولیس!

ایجنت اوسمار، امروز بعد ازظهر اولین پیشنهاد رسمی پرسپولیس را از مدیران این باشگاه تحویل گرفته تا با چکش‌کاری، آن را به موکلش بدهد.
دو رقیب جدی در کمین نیمکت پرسپولیس!

مدیران پرسپولیس در تلاشند تا هرچه سریعتر فرد منتخب نیمکت را به جای وحید هاشمیان معرفی کنند.‌ با این حال با توجه به اینکه استخدام یک مربی خارجی همراه با عقد قراردادی بالای یک میلیون دلار، مسئولیت مالی و فنی خاصی را با خود به همراه می‌آورد و همچنین آینده پرسپولیس تا آخر فصل را ریل‌گذاری می‌کند، این موضوع با کندی طبیعی بسته شدن یک قراداد گران‌قیمت پیش رفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ در شرایطی که امروز صبح رسانه‌ها از توافق پرسپولیس با اوسمار خبر داده‌اند اما هنوز نمی‌شود با اطمینان گفت که این اتفاق رخ داده است. در واقع صحبت‌ها انجام شده و طرفین برای شروع یک همکاری جدید تمایل دارند اما هنوز برگه‌ای بین طرفین امضا نشده که این مسأله حالت رسمی به خود پیدا کند.

علی‌الظاهر و بنابر آنچه شنیده شده، مدیران پرسپولیس بسته پیشنهادی دو ساله‌ای را به اوسمار پیشنهاد داده‌اند؛ حضور در این باشگاه به عنوان سرمربی پس از بازی امروز مقابل ذوب‌آهن + تضمین حضور روی نیمکت سرخپوشان تا انتهای فصل آینده. ارزش این قرارداد ۱/۴ میلیون دلار در سال اول با ۲۰ درصد افزایش در سال دوم است.

اوسمار ویه‌را که در فصل گذشته و اوایل این فصل در تیم بوریرام یونایتد تایلند به کار مشغول بوده و جام‌های فوتبال این کشور را درو کرده، در پرسپولیس دوستانی دارد و همچنین یک علاقه خاص بعد از یک فصل حضور به عنوان دستیار و سرمربی این باشگاه که با قهرمانی او به پایان رسید. با این حال او در مرتبه قبلی هم به پرسپولیسی‌ها اثبات کرده که بر مدار احساس تصمیم نمی‌گیرد و جوانب را برای عقد قرارداد همکاری کاملا می‌سنجد.

ایجنت اوسمار، امروز بعد ازظهر در اولین پیشنهاد رسمی پرسپولیس را از مدیران این باشگاه تحویل گرفته تا با چکش‌کاری، آن را به موکلش بدهد. خود اوسمار هم که دیروز و امروز ادعا می‌کرد پرسپولیس پیشنهادی به وی نداده منتظر نهایی شدن برگه‌ای است که در نقطه مشترک امیال او و باشگاه بایستد و این قرارداد را بدل به یک توافق منصفانه کندو بنابراین هنوز چیزی بین سرمربی برزیلی و باشگاه امضا نشده و البته اگرچه مدیران پرسپولیس از توافق با اوسمار خبر داده بودند اما ظاهرا در کنار این سرمربی برزیلی، دو اسم دیگر هم روی میز کار پیمان حدادی و حسین اینانلو قرار گرفته که آنها نیز ممکن است به عنوان آلترناتیوهای جدی کار را در دست بگیرند

در شرایط فعلی، اوسمار گزینه اصلی است اما دو گزینه دیگر (احتمالا زوران مامیچ و یک گزینه سرشناس دیگر) هم ضمن ابراز تمایل به حضور در پرسپولیس در انتظار دریافت پیشنهاد رسمی از سوی این باشگاه پرطرفدار ایرانی هستند. البته همانطور که گفته شد، اوسمار با اختلاف در اولویت پرسپولیسی‌هاست اما به جهت برخی ملاحظات و بعضی از نکات و همچنین احتمال عدم توافق مالی، شاید فرمان مدیریت پرسپولیس به سمت مربی دیگری بچرخد.

دو رقیب جدی در کمین نیمکت پرسپولیس!

البته باشگاه پرسپولیس امشب با انتشار بیانیه‌ای که به جهت کانالیزه کردن اخبار و کاهش شایعات منتشر شد، از هواداران خواست که خبرهای مربوط به نیمکت پرسپولیس را تنها از طریق رسانه رسمی باشگاه دنبال کنند و توجهی به شایعات نداشته باشند که البته این موضع با توجه به برگزاری بازی پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن طبیعی است و به همین دلیل هم رئیس هیئت مدیره پرسپولیس امروز در جمع بازیکنان حضور پیدا کرد و از آنها خواست که فکر کنند لیگ برایشان تازه آغاز شده تا بیش از این امتیازی از دست پرسپولیس در نرود که جبرانش برای مربی بعدی هم غیرممکن باشد.
البته در ابتدا اینانلو و سپس خود حدادی در برنامه فوتبال برتر به موضوع تغییر سرمربی بعد از بازی خیبر دامن زدند تا پرسپولیس در موقعیتی کاملا متفاوت، خود را آماده این بازی حساس خانگی کند. در شرایطی که سرمربی این تیم می‌داند که آخرین نود دقیقه خود را در این کسوت سپری خواهد کرد و پس از آن باید چمدان‌ها را بسته و شغل پرسپولیس را به نفر بعدی تحویل بدهد.

بنابراین آخرین وضعیت در پرسپولیس انتظار برای توافق نهایی یا یک عملیات سریع دیگر برای جذب مربی دیگری است که علاوه بر جلب نظر هواداران، خون تازه‌ای به کل باشگاه بدمد و پرسپولیس را از رخوت کنونی بیرون بیاورد. مربی که در بازی تراکتور اولین تجربه مربیگری خود را پشت سر خواهد گذاشت. جالب است که اسماعیل کارتال هم سال گذشته در بازی مقابل تراکتور به هواداران پرسپولیس معرفی شد.
 

