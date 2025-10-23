En
مرتکبان جنایات جنگی در غزه باید تعقیب و محاکمه شوند

سفیر و نمایده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت با موضوع «وضعیت در خاومیانه؛ مساله فلسطین» گفت: مرتکبان و طراحان جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند و فرهنگ مصونیت از مجازات که دهه‌هاست رژیم صهیونیستی را در بر گرفته، سرانجام باید پایان یابد.
مرتکبان جنایات جنگی در غزه باید تعقیب و محاکمه شوند

به گزارش تابناک، امیرسعید ایروانی ضمن تبریک به فدراسیون روسیه به‌خاطر برعهده گرفتن ریاست این شورا در این ماه گفت: رژیم اشغالگر صهیونیستی به تهدیدی آشکار و جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده است. مردم غزه به مدت دو سال در معرض جنگی بی‌سابقه و همه‌جانبه با ماهیتی نسل‌برانداز از سوی این رژیم قرار داشته‌اند. در این مدت، رژیم صهیونیستی به بمباران‌های سازمان‌یافته، کور و نامتناسب علیه مردم بی‌گناه مبادرت ورزیده است.

وی گفت: بیش از ۶۸ هزار فلسطینی بی‌گناه به شهادت رسیده‌اند، هزاران تن مفقودند و بیش از ۲۰ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند. تمامی زیرساخت‌های حیاتی نابوده شده است؛ بیمارستان‌ها، مدارس وسامانه‌های آبرسانی به تلی از خاک تبدیل شده‌اند. درواقع، غزه به سرزمینی از ویرانی مبدل گشته است؛ چنین واقعیتی گواه زنده‌ای بر مصونیت کامل از مجازات است.

نماینده ایران در سازمان ملل اظهار کرد: تجاوزها و اعمال مجرمانه رژیم صهیونیستی محدود به غزه نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور مستقیم هدف تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در فاصله ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، این رژیم بدون هیچ‌گونه تحریک یا بهانه‌ای، حملات گسترده و بی‌سابقه‌ای علیه مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داد. در نتیجه این حملات کور و غیرقانونی، یک‌هزار و صد غیرنظامی بی‌گناه از جمله ۱۳۲ زن و ۴۵ کودک جان خود را از دست داده و بیش از پنج‌هزار و هفت‌صد نفر دیگر مجروح شده‌اند.

ایروانی گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکار معتبر و مؤثری که با هدف پایان‌دادن به نسل‌کشی در غزه، تضمین خروج کامل نیروهای اشغالگر، برقراری آتش‌بس دائم، تسهیل ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و احیای حقوق غیرقابل‌سلب و بنیادین ملت فلسطین صورت گیرد، حمایت می‌کند. پایان جنگ علیه مردم غزه، هرچند که امری حیاتی است، موجب نمی‌شود که دولت‌های عضو و نهادهای صلاحیت‌دار بین‌المللی را از تعهدات مشترک حقوقی، اخلاقی و انسانی خود در جهت تحقق عدالت و پاسخ‌گویی مبرا ‌سازد. تحقق عدالت حقیقی مستلزم پاسخ‌گویی کامل است. مرتکبان و طراحان جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند و فرهنگ مصونیت از مجازات که دهه‌هاست رژیم صهیونیستی را در بر گرفته، سرانجام باید پایان یابد.

وی با رد ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده از سوی نماینده ایالات متحده تصریح کرد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ریشه در اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی دیگران و حسن همجواری دارد. در واقع، این حضور نظامی غیرقانونی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده است که موجب تشدید منازعات و بی‌ثباتی در منطقه ما شده است.

وی تاکید کرد: ایران همواره آمادگی خود را برای گفت‌وگوی عادلانه و واقعی نشان داده است. افزون بر این، روایت نادرستِ «نیروهای نیابتی ایران» صرفاً تلاشی عامدانه برای منحرف‌کردن توجهات از سرمنشاء واقعی بی‌ثباتی منطقه‌ای یعنی ایالات متحده و حمایت بی‌قیدوشرط آن از نیروی نیابتی‌اش در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی است که زمینه‌ساز تداوم تجاوزات، جنایات و اشغالگری آن شده است. واشنگتن با کارشکنی‌های مکرر در اجرای مأموریت منشور شورای امنیت، خود را در این جنایات شریک ساخته و مسئولیت مستقیم حقوقی و اخلاقی در قبال استمرار آن‌ها بر عهده دارد.

