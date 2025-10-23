En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توضیح صندوق اعتباری هنر درباره وضعیت هنرکارت

روابط عمومی صندوق اعتباری هنر درباره لغو مجوز بانک آینده، ادغام آن در بانک ملی و وضعیت هنرکارت اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۷۷
| |
293 بازدید
توضیح صندوق اعتباری هنر درباره وضعیت هنرکارت

به گزارش تابناک، روابط عمومی صندوق اعتباری هنر روز پنجشنبه به دنبال اعلام رسمی انحلال بانک آینده از سوی بانک مرکزی، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اظهارات رئیس این بانک درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی، موارد زیر به استحضار دارندگان حساب‌های هنرکارت می‌رسد:

۱) بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، تمامی خدمات حساب‌ها و سپرده‌های بانک آینده، از جمله حساب‌های هنرکارت، با همان شرایط و قراردادهای فعلی به بانک ملی منتقل خواهد شد و حقوق سپرده‌گذاران و دارندگان حساب‌ها، توسط بانک مرکزی تضمین و مورد صیانت قرار می‌گیرد.

۲) صدور هنرکارت از سال ۱۳۹۸ با همکاری بانک آینده آغاز شد و برای بیش از یکصد هزار نفر از اعضای صندوق هنر، حساب هنرکارت افتتاح شده است.

طی یک سال گذشته، با هدف ارتقای کیفیت خدمات بانکی برای هنرمندان و با توجه به مباحثی که در خصوص بانک آینده مطرح بود، بررسی بانک جایگزین آغاز شد. صندوق اعتباری هنر با بانک‌های معتبر کشور، وارد مذاکره شد تا پس از ارزیابی امکانات، زیرساخت‌ها و توان اجرایی و مالی، بانک جدید صادرکننده هنرکارت‌های جدید را انتخاب کند که پیشرفت‌های قابل توجهی در این مسیر حاصل شده و طی چند هفته‌ آینده، قرارداد همکاری با بانک جدید عامل امضا و به استحضار اعضا خواهد رسید. پس از معرفی بانک عامل، هنرکارت‌های جدید صادر و برای هنرمندان و متقاضیان ارسال خواهد شد.

۳) صندوق اعتباری هنر همواره تلاش می‌کند در کنار استمرار و توسعه فعالیت‌های حمایتی، با طراحی و اجرای طرح‌های نوین، خدمات خود را نیز از طریق هنرکارت (مَ‌کارت) گسترش دهد و ضمن تقویت بُعد حمایتی، ظرفیت‌های جدیدی در بخش خدمات نیز برای جامعه فرهنگ و هنر ایجاد کند.

انتخاب بانک عامل به گونه‌ای انجام خواهد شد که اعضای صندوق اعتباری هنر بتوانند بدون هیچ دغدغه‌ای و به صورت غیر حضوری از بالاترین کیفیت خدمات بر بستر هنرکارت بهره‌مند شوند.

امید آنکه، بتوانیم گام‌های مؤثری در پاسخگویی به انتظارات فرهیختگان فرهنگ و هنر ایران عزیزمان برداریم و زمینه‌ساز شکوفایی پایدار فرهنگ و هنر کشور باشیم.

بانک مرکزی، مجوز بانک آینده را پس در دو دهه ناترازی از اول آبان ۱۴۰۴ لغو و اعلام کرد که با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران سه قوه،‌ بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد که البته این فرآیند هیچ خللی در وضعیت بانکی کشور وارد نخواهد کرد و از روز شنبه (سوم آبان‌ماه)، سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صندوق اعتباری هنر هنر کارت وزارت ارشاد بانک آینده ادغام انحلال بانک مرکزی خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حیدری: برنامه جامع اصلاح بانک آینده به بانک مرکزی ارائه شد
مشتریان بانک آینده بخوانند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
خبر تابناک تایید شد | جزئیات «انحلال بانک آینده» از زبان رئیس کل بانک مرکزی
خبرهای ضدونقیض درباره انحلال یک بانک!/ آینده به کدام بانک می‌رود؟
روایت صعود و سقوط «میرعلی»/ از رفت و آمد با اسلحه در بانک مرکزی تا ۱۲ هزار میلیارد پول مردم در جیبش!
عکس: تغییر تابلوی شعب بانک اینده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005bY1
tabnak.ir/005bY1