En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
افزایش وزش باد در پایتخت

هواشناسی تهران اطلاعیه داد

اداره کل هواشناسی استان تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد که عصر امروز پنجشنبه هوای پایتخت با افزایش وزش باد و خیزش گرد و غبار همراه است.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۷۵
| |
891 بازدید

هواشناسی تهران اطلاعیه داد

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی استان تهران، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی‌ نقشه‌های پیش‌یابی، بولتن پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری، از ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد پیش بینی می‌شود.

امروز (اول آبان) و روز شنبه (۳ آبان) در نیمه جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات به ویژه ساعات عصر و شب افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال خیزش موقتی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲ آبان) صاف صاف گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۳ آبان) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران هواشناسی وزش باد شدید گرد و خاک خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بارورسازی ابرها راهکار مقابله با خشکسالی نیست
واکنش هواشناسی تهران به بارورسازی ابرها
هوای تهران در شرایط قابل قبول
هوای تهران در شرایط مطلوب
هشدار احتمال وقوع سیلاب و سرمازدگی باغات در ۴ استان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005bXz
tabnak.ir/005bXz