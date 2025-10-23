هواشناسی تهران اطلاعیه داد

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی استان تهران، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی‌ نقشه‌های پیش‌یابی، بولتن پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری، از ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد پیش بینی می‌شود.

امروز (اول آبان) و روز شنبه (۳ آبان) در نیمه جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات به ویژه ساعات عصر و شب افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال خیزش موقتی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲ آبان) صاف صاف گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۳ آبان) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.