خطر ریزش مسجدالاقصی جدی شد

مقام‌های فلسطینی در قدس هشدار داده‌اند که ادامه حفاری‌های اسرائیل در اطراف مسجدالاقصی و بخش قدیمی شهر، ممکن است به فروریختن بخش‌هایی از این مکان مقدس منجر شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، استانداری قدس اشغالی امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که حفاری‌های مداوم اسرائیل در محدوده پیرامونی مسجدالاقصی و در زیر محله‌های قدیمی قدس، موجب ایجاد شکاف‌ها و نشست‌هایی در سازه‌های تاریخی شده و خطر ریزش بخشی از مسجد را افزایش داده است.

به گفته مقام‌های فلسطینی، این اقدامات با هدف تغییر بافت تاریخی و هویتی شهر قدس انجام می‌شود.

حفاری‌های اسرائیل در اطراف و زیر محوطه مسجدالاقصی، به‌ویژه در منطقه دیوار البراق، از دهه‌ها پیش آغاز شده و با اهداف مختلفی دنبال می‌شود.

برخی از این حفاری‌ها با هدف کشف بقایای معبد ادعایی سلیمان نبی (ع) انجام می‌شود. بر اساس ادعای صهیونیست‌ها، معبد ادعایی سلیمان نبی (ع) در محوطه‌ای قرار داشته که امروزه مسجدالاقصی و قبةالصخره در آن واقع‌اند. با این حال، پس از سال‌ها کاوش، شواهدی در این زمینه یافت نشده است.

اقدامات اسرائیل برای حفاری تونل زیر مسجد الاقصی -قبله اول مسلمانان- نگرانی‌هایی را درباره تأثیر بر ساختارهای تاریخی و مذهبی منطقه ایجاد کرده است.

جامعه مسلمانان، به‌ویژه فلسطینیان، نگران هستند که این حفاری‌ها می‌تواند به ساختار مسجدالاقصی آسیب برساند و وضعیت موجود را تغییر دهد.

مسلمانان همچنین این اقدامات را به‌عنوان تلاش‌هایی برای تغییر هویت تاریخی و مذهبی قدس می‌دانند. حفاری‌های زیر مسجدالاقصی و اقدامات مرتبط با آن، به‌ویژه برگزاری نشست‌های رسمی در این مکان‌ها، تنش‌ها را در منطقه افزایش داده است.