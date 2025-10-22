سفر کوتاه و ناگهانی سردار قاآنی به عراق

به گزارش تابناک به نقل از سایت دیده بان ایران، میدل ایست نیوز نوشت: برخی منابع آگاه در بغداد خبر دادند که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه ایران دیروز سه شنبه، سفری کوتاه به پایتخت عراق داشته و در جریان این سفر با رهبران سیاسی و فرماندهان گروههای مسلح درباره پروندههای مختلف گفتوگو کرده است.
به گزارش العربی الجدید، این منابع گفتند این سفر که در چارچوب تلاش ایران برای وحدت شیعیان و جلوگیری از تشدید اختلافات داخلی میان اجزای آن انجام شده است، چندین ساعت به طول انجامید.
بنا بر اعلام منابع آگاه قاآنی سلسله دیدارهایی با چند نفر از سران چارچوب هماهنگی و رهبران برخی گروههای مسلح داشته که بر ضرورت کاهش تنش در گفتمان رسانهای و سیاسی و یکپارچگی مواضع پیرامون مسائل اختلاف برانگیز متمرکز بوده و بر اهمیت خودداری از اتخاذ اقداماتی که ممکن است به عنوان تشدید تنش یا تهدید به ثبات داخلی تفسیر شود، تاکید داشته است.
گفتنی است شب گذشته وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که وزیر خارجه امریکا تلفنی با نخست وزیر عراق رایزنی و اتهاماتی را متوجه گروههای مسلح عراقی کرد.
مارک روبیو در این تماس تلفنی بر لزوم خلع سلاح گروه های شبه نظامی عراق که به ادعای او حاکمیت عراق را تضعیف میکنند، تاکید کرد و مدعی شد که گروه های شبه نظامی در عراق جان و فعالیت های امریکایی ها و عراقی ها را تهدید میکنند.