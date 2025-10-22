اروپا: آغاز مذاکرات صلح به تصمیم اوکراین بستگی دارد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «آنیتا هیپر» روز چهارشنبه در نشست خبری در بروکسل گفت: «موضع ما روشن است. ما از تمام تلاشها برای دستیابی به صلح حمایت میکنیم، و آنچه در این مدت دیدهایم این است که اوکراین خواهان صلح است. اروپا خواهان صلح است. آمریکا خواهان صلح است.»
او افزود: «به همین دلیل ما از ابتکار دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا برای رسیدن به این هدف استقبال میکنیم.»
بر اساس گزارشها، نشست برنامهریزیشده میان ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، که قرار بود طی ۲ هفته آینده در بوداپست برگزار شود، در حال حاضر در دستور کار فوری کاخ سفید قرار ندارد.
در حالی که روسیه بر بررسی ریشههای درگیری پیش از هرگونه آتشبس پافشاری میکند، رهبران اروپایی معتقدند که خط تماس فعلی باید نقطه آغاز مذاکرات باشد. ترامپ نیز از ایده توقف موقت درگیریها بر همین خط تماس حمایت کرده است.
هیپر، روسیه را به ادامه زبان جنگ متهم کرد و بر حمایت مالی و نظامی اتحادیه اروپا از کییف تاکید کرد. او گفت: «ما اطمینان حاصل میکنیم که اوکراین در طول، پیش و پس از هر آتشبس، قوی باقی بماند.»
به گفته او، اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه است و همزمان تلاشها برای مقابله با ناوگان سایه روسیه را که برای دور زدن تحریمهای نفتی ایجاد شده، افزایش داده است.
اروپا و آمریکا مدعی هستند که روسیه برای دور زدن تحریمهای غرب، شبکهای از نفتکشها ایجاد کرده است تا بتواند صادرات نفت خود را ادامه دهد؛ شبکهای که از آن با عنوان «ناوگان سایه» یاد میشود.