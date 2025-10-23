En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ماشین بازی - ماشین کلیک

پورشه 911 S/T؛ بازگشت به اصول ناب رانندگی

۹۱۱ S/T نه صرفاً یک نسخه ویژه از پورشه ۹۱۱ است، بلکه نمادی از بازگشت به اصل رانندگی خالص و تجربه‌ای احساسی برای عاشقان خودروست. این خودرو با ترکیبی از طراحی کلاسیک، موتور قدرتمند و سبک‌سازی هوشمند، بار دیگر استاندارد‌های رانندگی اسپرت را تعریف می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۰۹
| |
3 بازدید
پورشه 911 S/T؛ بازگشت به اصول ناب رانندگی
این گزارش ترجمه‌ای کامل از سایت معتبر تاپ‌گیر است "TOP GEAR"، جایی که هر عاشق خودرو آن را به‌عنوان یک مرجع مطمئن می‌داند. برای ما، هر گونه دخل و تصرف در متن اصلی خیانت به عشق و ماشین‌بازی است؛ بنابراین متن زیر بدون کوچک‌ترین دست‌بردی ترجمه شده است. پس این بار به گزارش تاپ گیر و ترجمه از بخش "ماشین.کلیک" تابناک؛پورشه ۹۱۱ S/T تجربه‌ای است که به‌طور همزمان گذشته و حال را در هم می‌آمیزد. این مدل ویژه، به مناسبت شصتمین سالگرد ۹۱۱ تولید شده و هدفش بازگرداندن روح کلاسیک پورشه به عصر مدرن است. ۹۱۱ S/T نه صرفاً یک نسخه اسپرت دیگر است؛ بلکه یک بازگشت به اصول اولیه رانندگی ناب، جایی که ارتباط مستقیم راننده با خودرو، مهم‌ترین اصل است.
پورشه 911 S/T؛ بازگشت به اصول ناب رانندگی
در قلب این خودرو، موتور ۴.۰ لیتری شش سیلندر تخت طبیعی‌تنفس قرار دارد که از مدل GT۳ RS وام گرفته شده است. با قدرت ۵۱۸ اسب‌بخار و ترکیب آن با گیربکس دستی کوتاه‌مدت، هر راننده‌ای را غرق در هیجان و احساس ناب رانندگی می‌کند. صدای خالص موتور، بدون هرگونه سیستم‌های اضافی، شما را به یاد روز‌هایی می‌اندازد که خودرو‌ها صرفاً برای رانندگی ساخته می‌شدند، نه برای نمایش فناوری.
 
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ۹۱۱ S/T، کاهش وزن است. پورشه با استفاده هوشمندانه از فیبر کربن در کاپوت، گلگیرها، شاسی و حتی پانل زیرین، این خودرو را به یکی از سبک‌ترین مدل‌های تولیدی خود تبدیل کرده است. باتری لیتیوم-یونی سبک، صندلی‌های کربنی و رینگ‌های منیزیمی وزن کلی خودرو را به ۱۳۸۰ کیلوگرم رسانده‌اند، چیزی که به راننده حس چابکی و کنترل کامل می‌دهد.
 
طراحی ظاهری این خودرو نیز مانند روح آن ساده و مینیمالیستی است. بدون بال عقب بزرگ و بدون سیستم‌های پیچیده آیرودینامیکی، تنها یک فلپ کوچک در بال عقب برای بهبود عملکرد در سرعت‌های بالا تعبیه شده است. این سادگی نه تنها سبک‌وزن بودن را تضمین می‌کند، بلکه زیبایی کلاسیک پورشه را به رخ می‌کشد.
پورشه 911 S/T؛ بازگشت به اصول ناب رانندگی
در کابین، تجربه رانندگی ناب ادامه می‌یابد. صندلی‌های کربنی سبک و داشبورد ساده، تمرکز راننده را به حداکثر می‌رساند. هیچ سیستم پیچیده کمکی یا فناوری هوشمند اضافی وجود ندارد؛ هر لمس پدال، هر چرخش فرمان، هر ارتعاش جاده به‌طور مستقیم به راننده منتقل می‌شود.
 
زمانی که این خودرو در مسیر‌های پرپیچ و خم ولز حرکت می‌کند، تعادل بی‌نظیر و فرمان‌پذیری دقیق آن آشکار می‌شود. شتاب خطی و پاسخگویی موتور، هیجان رانندگی را به سطحی فراتر از معمول می‌برد. این تجربه، برای کسانی که عاشق خودرو هستند، ترکیبی از هیجان، احساس و احترام به هنر مهندسی است.
 
۹۱۱ S/T نه تنها یک خودرو است، بلکه یک فلسفه رانندگی را نشان می‌دهد. در عصری که خودرو‌های الکتریکی و فناوری‌های پیشرفته توجه همه را جلب کرده‌اند، پورشه با این مدل یادآوری می‌کند که هنوز هم می‌توان با حفظ اصالت و سادگی، تجربه‌ای ناب و احساسی از رانندگی داشت. این خودرو یک بیانیه است؛ بیانیه‌ای برای همه عاشقان رانندگی که می‌خواهند در هر پیچ و خم، ارتباط مستقیم با خودرو و جاده را احساس کنند.
پورشه 911 S/T؛ بازگشت به اصول ناب رانندگی
 پورشه ۹۱۱ S/T با حفظ تمام ویژگی‌های کلاسیک و همزمان ارائه تکنولوژی‌های مدرن و بهینه‌سازی‌های هوشمند، نه تنها به‌عنوان یک نسخه ویژه از ۹۱۱ شناخته می‌شود، بلکه نمادی از بازگشت به اصول اولیه رانندگی ناب و اصیل است. این خودرو برای هر عاشق خودرو، تجربه‌ای است که فراموش نمی‌شود و یادآور روز‌هایی است که ماشین‌بازی، صرفاً عشق به حرکت بود و نه نمایش فناوری.
اشتراک گذاری
برچسب ها
پورش تاپ گیر TOP GEAR خودرو ماشین کلیک پورشه 911 ماشین بازی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نیسان تیانا جدید؛ وقتی ژاپنی‌ها برای بقا به دامن فناوری چینی پناه می‌برند
ولوو EX90 مدل ۲۰۲۶؛ سرعت، هوش و ایمنی در لباسی تازه
موتورهای GDI؛ جایی که سوخت مستقیماً با قدرت ملاقات می‌کند
سرعت 330 کیلومتری خودرو مقام سابق ورزشی
فراری منصوری؛ شیهه‌ی اسب ایتالیایی زیر دست یک ایرانی
تست خودروی ضدگلوله تسلا و شکست پورشه 911
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
فولکس‌واگن ID.UNYX در ایران؛ خودرویی از آینده در سرزمینی با پریزهای دیروز
یازده شرط آخر برای ماشین باز شدن!
نقد و بررسی پورشه 911 اسپیدستر مدل 2019
تست و بررسی 206 تیپ دو ؛ پیرمرد پرطرفدار پژو
پورشه 911 نسخه سینگر ویکل دیزاین
چگونه پورشه 911 توربو اس ساخته می‌شود؟
پورشه کررا 911T، افسانه رانندگی آلمانی
پایان دوران بلومه در پورشه؛ بازگشت مهندس کاین به صندلی مدیریت
گیربکس CVT؛ جعبه‌دنده‌ای بی‌دنده که رانندگی را نرم و بی‌وقفه می‌کند
گیربکس دوکلاچه؛ ترکیب دقت آلمانی با سرعت مسابقه‌ای
پورشه اتوماتیک یا پورشه دستی؟
نقد و بررسی پورشه کاین توربو 2018
نقد و بررسی پورشه 930
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۸ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۸۰ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bVJ
tabnak.ir/005bVJ