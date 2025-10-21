این جتها به عنوان بخشی از ماموریت واکنش سریع و در حالت آمادهباش به پرواز درآمدند. در طول این عملیات، دو فروند اف-۳۵ هواپیمای ایلوشین۲۰ را که در حریم هوایی بینالمللی در شمال فینمارک پرواز میکرد، شناسایی و ردیابی کردند.
هواپیماهای روسیه همواره در ماموریتهای برون مرزی خود مقررات هوانوردی بینالمللی را رعایت کرده و نسبت به هرگونه اشتباه محاسباتی از سوی ناتو هشدار دادهاند.
در سالهای اخیر، موارد متعددی از رهگیری هواپیماهای روسی توسط نروژ بهویژه در مناطق نزدیک به دریای بارنتس و مرزهای شمالی روسیه و نروژ گزارش شدهاند.