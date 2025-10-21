وقوع زلزله شدید در مرز افغانستان و پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از رویترز، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری اروپا - مدیترانه، این زمینلرزه در عمق ۲۴۴ کیلومتری رخ داده است.
دو فرد محلی اعلام کردند د که لرزشهای شدیدی در کابل پایتخت افغانستان احساس شده است.
به گزارش منابع محلی، شدت زمینلرزه در برخی مناطق بهگونهای بوده که ساکنان با خروج از منازل خود به خیابانها پناه بردهاند.
همچنین اداره هواشناسی پاکستان(PMD) سهشنبه شب اعلام کرد که زلزله ۵.۳ ریشتری در برخی شهرهای این کشور احساس شده است.
این اداره افزود که مرکز این زلزله در منطقه هندوکش افغانستان در عمق ۲۳۴ کیلومتری زمین ساعت ۱۱:۱۵ شب (به وقت محلی) بوده است.
اداره هواشناسی پاکستان افزود که این زلزله در اسلام آباد، راولپندی، پیشاور، چترال، سوات، دیر و ملکند احساس شده است.
سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS) نیز اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۱ ریشتر در ۳۴ کیلومتری غرب شهر مرزی اشکاشم در استان بدخشان افغانستان در عمق ۲۴۳.۹ کیلومتری ثبت شده است.
تا کنون از تلفات و خسارت این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.