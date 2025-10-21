En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقوع زلزله شدید در مرز افغانستان و پاکستان

مرکز لرزه‌نگاری اروپا - مدیترانه اعلام کرد که زلزله ای به قدرت ۵.۱ در امواج درونی زمین(ریشتر) سه شنبه شب ۲۹ مهر ۱۴۰۴ بخش هایی از افغانستان و پاکستان را به لرزه درآورده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۰۹
| |
321 بازدید
وقوع زلزله شدید در مرز افغانستان و پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از رویترز، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری اروپا - مدیترانه، این زمین‌لرزه در عمق ۲۴۴ کیلومتری رخ داده است.

دو  فرد محلی اعلام کردند د که لرزش‌های شدیدی در کابل پایتخت افغانستان احساس شده است.

به‌ گزارش منابع محلی، شدت زمین‌لرزه در برخی مناطق به‌گونه‌ای بوده که ساکنان با خروج از منازل خود به خیابان‌ها پناه برده‌اند.

همچنین اداره هواشناسی پاکستان(PMD) سه‌شنبه شب اعلام کرد که زلزله ۵.۳ ریشتری در برخی شهرهای این کشور احساس شده است.

این اداره افزود که مرکز این زلزله در منطقه هندوکش افغانستان در عمق ۲۳۴ کیلومتری زمین ساعت ۱۱:۱۵ شب (به وقت محلی) بوده است.

اداره هواشناسی پاکستان افزود که این زلزله در اسلام آباد، راولپندی، پیشاور، چترال، سوات، دیر و ملکند احساس شده است.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) نیز اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر در ۳۴ کیلومتری غرب شهر مرزی اشکاشم در استان بدخشان افغانستان در عمق ۲۴۳.۹ کیلومتری ثبت شده است.

تا کنون از تلفات و خسارت این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
افغانستان هندوکش زلزله زمین لرزه مرز افغانستان پاکستان خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع زلزله ۵.۴ ریشتری در همسایگی ایران
زلزله ۵.۸ ریشتری، پاکستان و افغانستان را لرزاند
وقوع زلزله ۵.۸ ریشتری در پاکستان
زلزله شدید، پاکستان را لرزاند
زلزله‌ ۵.۲ ریشتری در افغانستان
زمین لرزه شدید مناطقی از پاکستان را لرزاند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bTh
tabnak.ir/005bTh