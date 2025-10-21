En
دلار آزاد امروز 29 مهر چقدر ریخت؟

قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
دلار آزاد امروز 29 مهر چقدر ریخت؟

بازار ارز در بیست و نهمین روز مهرماه فعالیت خود را در حالی از سر می‌گیرد که دلار با ماهش قیمت عجیب مواجه شد.

به گزارش تابناک؛ بهای هر دلار به کانال ۱۰۶ هزار تومان رسید تا رکورد کاهش هشت هزار تومانی قیمت این ارز در یک هفته در بازار ثبت شود. آخرین قیمت اعلامی حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۶۴۷ تومان است. اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۱ هزار و ۷۳۷ تومان اعلام شده است. 

بر همین اساس، هر دلار آمریکا در بازار با کاهش نزدیک به دو هزار تومان در محدوده قیمتی ۱۰۶هزار  و ۴۰۰ تومان قرار گرفته است.

بهای یورو در مرکز مبادله ارزی

قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ارزی امروز برابر با ۸۳ هزار و ۶۶۰ تومان گزارش شد. قیمت حواله یورو نیز برابر با ۸۱ هزار و ۲۲۳ تومان است.

قیمت یورو در بازار آزاد

بهای یورو در بازار آزاد نیز کاهش حدود سه هزار تومانی قیمت را تجربه کرده و بهای معامله هر یورو  ۱۲۳ هزار و ۹۹۰ تومان اعلام شده است.

قیمت درهم امروز

قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله برابر با ۱۹ هزار و ۵۶۰ تومان است. حواله درهم نیز قیمتی برابر با ۱۸ هزار و ۹۹۰ تومان دارد.

قیمت درهم در بازار آزاد  

قیمت هر درهم در بازار آزاد ۲۸ هزار و ۹۶۶ تومان است. قیمت درهم در بازار آزاد حدود ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.  

 بهای سایر ارزها در بازار آزاد

 قیمت هر پوند در بازار آزاد امروز با افزایشی نزدیک به سه هزار تومان  ۱۴۲ هزار و ۷۲۰ تومان و بهای هر لیر ترکیه ۲۵۶۰ تومان است. 

موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
فکر کنم الباقی عمرم را باید در جنگ بگذارنم چون اقایان شکمشان سیر است
