پایان دوران بلومه در پورشه؛ بازگشت مهندس کاین به صندلی مدیریت

به گزارش تابناک؛در بیانیه رسمی هیئت نظارت پورشه آمده است: «در حال مذاکره برای انتقال آرام و توافقی مدیریت هستیم تا تمرکز استراتژیک شرکت احیا شده و روند توسعه پروژههای الکتریکی سرعت گیرد.» به گفته منابع نزدیک به هیئت نظارت، مایکل لایترز، مدیرعامل پیشین مکلارن اتوموتیو و از مدیران باسابقه پورشه، گزینه اصلی برای جانشینی بلومه است. او در صورت نهاییشدن مذاکرات، بهطور رسمی هدایت برند اشتوتگارتی را بر عهده خواهد گرفت.
مایکل لایترز ۵۴ ساله است و سابقهای طولانی در صنعت خودروسازی اروپا دارد. او بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ در بخش توسعه محصول و مدیریت پروژههای کلیدی پورشه فعالیت میکرد و یکی از چهرههای کلیدی در توسعه شاسیبلند موفق کاین بود؛ مدلی که مسیر رشد فروش و سودآوری پورشه را دگرگون کرد. پس از جدایی از پورشه، لایترز به فراری پیوست و در جایگاه مدیر ارشد فناوری نقش مهمی در خلق محصولات جدید این برند ایتالیایی داشت. در سال ۲۰۲۲ نیز به عنوان مدیرعامل مکلارن اتوموتیو منصوب شد و با هدایت پروژههای ۷۵۰S و آرتورا، مکلارن را از بحران مالی بیرون کشید.
ترکیب تجربه فنی، شناخت عمیق از هویت برند پورشه و دیدگاه جهانی در مدیریت، از او مدیری میسازد که هیئت نظارت پورشه به عنوان گزینهای ایدهآل برای بازگرداندن ثبات و تمرکز شرکت به او چشم دوخته است.
تغییر مدیرعامل در حالی انجام میشود که پورشه با بحران سودآوری مواجه است. طبق گزارشهای مالی اخیر، حاشیه سود عملیاتی این شرکت در سال آینده ممکن است به حدود ۲ درصد کاهش یابد. کاهش تقاضا در چین، افزایش تعرفههای صادراتی به آمریکا و هزینه سنگین پروژه برقیسازی به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار از مهمترین چالشهای فعلی پورشه عنوان میشوند.
از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران و تحلیلگران از مدتها پیش به نقش دوگانه اولیور بلومه — بهعنوان مدیرعامل همزمان پورشه و گروه فولکسواگن — اعتراض داشتند. به باور آنها، این تمرکز دوگانه موجب کاهش چابکی مدیریتی و کند شدن تصمیمگیریها در سطح برند پورشه شده بود. جدایی این دو سمت، میتواند نقطه پایانی بر این سردرگمی ساختاری باشد.
در صورت نهایی شدن انتصاب لایترز، پورشه وارد دورهای تازه خواهد شد؛ دورهای که در آن باید میان حفظ سنتهای برند و حرکت بهسوی آیندهای الکتریکی تعادل برقرار شود. سابقه فنی و مدیریتی لایترز در برندهایی، چون پورشه، فراری و مکلارن نشان میدهد او بهخوبی با چالشهای ترکیب فناوری، کارایی و احساس رانندگی آشناست.
اکنون نگاهها به تسوفنهاوزن، قلب تپنده پورشه، دوخته شده است. جایی که لایترز باید میراث دههها موفقیت این برند را حفظ کرده و همزمان مسیر تازهای برای رقابت جهانی و سودآوری پایدار در عصر خودروهای برقی ترسیم کند. در مجموع، این جابهجایی نه فقط یک تغییر مدیریتی ساده، بلکه بازتابی از دگرگونیهای عمیق در ساختار و آینده صنعت خودروی آلمان است؛ جایی که حتی برندهای افسانهای مانند پورشه نیز از چالشهای گذار به دنیای الکتریکی و رقابت فشرده جهانی در امان نماندهاند.