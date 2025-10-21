En
سوپراستار سینما به اتهام تجاوز بازداشت شد!

مدتی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران شکایت خود را از یک هنرپیشه معروف ثبت کرد. این دختر حدودا ۲۰ ساله در شکایت خود گفت:«من یک بازیگر تازه‌کار هستم و از مدت‌ها قبل هنرجوی بازیگری بودم. رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا اینکه در یک پروژه کاری با آقای سوپر‌استار سینما و تلویزیون آشنا شدم.او به من وعده داد و گفت می‌تواند من را وارد پروژه کاری کند.چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری برساند، سوار ماشینش شدم اما بعد از طی مسافتی، منحرف شد و هرچه به او التماس کردم پیاده‌ام کند، توجهی نکرد.بعد من را با اجبار به خانه‌اش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»
سوپراستار سینما به اتهام تجاوز بازداشت شد!

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ مدتی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران شکایت خود را از یک هنرپیشه معروف ثبت کرد. این دختر حدودا ۲۰ ساله در شکایت خود گفت: «من یک بازیگر تازه‌کار هستم و از مدت‌ها قبل هنرجوی بازیگری بودم. رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا اینکه در یک پروژه کاری با آقای سوپر‌استار سینما و تلویزیون آشنا شدم. او به من وعده داد و گفت می‌تواند من را وارد پروژه کاری کند. چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری برساند، سوار ماشینش شدم، اما بعد از طی مسافتی، منحرف شد و هرچه به او التماس کردم پیاده‌ام کند، توجهی نکرد. بعد من را با اجبار به خانه‌اش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»

با ثبت این شکایت رسیدگی قضایی آغاز شد و پرونده به جهت رسیدگی به موضوع آدم‌ربایی به دادسرای جنایی تهران ارجاع و به جهت رسیدگی به اتهام تجاوز به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. با تکمیل تحقیقات در مرحله دادسرا با توجه به اینکه متهم هنرپیشه معروف است، رسیدگی به اتهام آدم‌ربایی او در دادگاه فرهنگ و رسانه ادامه پیدا خواهد کرد.

روز گذشته متهم به همراه شاکی در جلسه تحقیقات دادگاه حاضر شدند و این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد. در پایان جلسه قرار وثیقه آقای بازیگر به قرار بازداشت تبدیل شد که او به این تبدیل قرار اعتراض کرد.

رسیدگی به این موضوع در دادگاه ادامه دارد.

سینما سوپراستار بازداشت هنرپیشه تلویزیون تجاوز
