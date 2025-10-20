En
واکنش علی مطهری به ستاد امر به معروف

علی مطهری به ستاد امر به معروف توصیه کرد، ابتدا ضابطان خود را به نانوایی‌ها و به پمپ بنزین‌ها برای گران فروشی ارسال کنید.
واکنش علی مطهری به ستاد امر به معروف

به گزارش تابناک، علی مطهری در واکنش به فعالیت دوباره ستاد امر به معروف نوشت: ابتدا ضابطان خود را به نانوایی‌ها و به پمپ بنزین‌ها برای گران فروشی ارسال کنید.

