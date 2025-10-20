سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران در این مقطع زمانی بسیار مهم است/ سلاح حشدالشعبی می تواند از مسائل مورد گفتگو باشد

«سید رضا صدرالحسینی» معتقد است مسئله سلاح حشد الشعبی یک موضوع کاملاً داخلی است. البته ممکن است مقامات ارشد عراق در این رابطه با کشور‌های دوست مذاکراتی داشته باشند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مشاور امنیت ملی عراق صبح امروز (دوشنبه) در راس یک هیات سیاسی و امنیتی با استقبال «موسی علیزاده طباطبایی» رئیس اداره خلیج فارس وزارت خارجه وارد تهران شد.

این مقام عراقی به دعوت «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی به تهران سفر کرده است و قرار است با تعدادی دیگر از مقامات سیاسی کشورمان نیز در جریان این سفر دیدار رایزنی کند.

در این سفر وزیر داخلی اقلیم کردستان عراق و رئیس اداره کشور‌های همسایه وزارت خارجه عراق، الاعرجی را همراهی می‌کنند.

پیش از این نیز علی لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نخستین سفر خارجی خود به عراق و سپس لبنان سفر کرده بود.

در خصوص این سفر خبرنگار تابناک گفتگویی با «سید رضا صدرالحسینی» انجام داده که در ادامه آمده است.

*«قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق به تهران سفر کرده که این سفر به دعوت آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده اهداف این سفر چیست؟

با عنایت به اسناد بالا دستی که در خصوص تعمیق ارتباطات با همسایگان تاکید نموده و همچنین بر اساس روابط عمیق، دوستانه و بسیار نزدیک دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق، هرگونه افزایش ارتباطات از دیدگاه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی و پارلمانی می‌تواند در راستای؛ اولاً تامین امنیت ملی دو کشور، دوماً در ارتباط با حل موضوعات منطقه‌ای و سوم در ارتباط با شرایط اقتصادی کشور یعنی کمک به اقتصاد دو کشور بسیار بسیار موثر باشد

ما اسناد امنیتی قابل توجهی در ارتباط با مقابله با تروریسم مقابله با قاچاق و تامین امنیت مرز‌ها در گذشته با کشور عراق امضا کردیم و ضرورت بررسی پیشرفت آن توافقات و همچنین موضوعات منطقه‌ای و مسائل مرتبط با تجارت و اقتصاد و همچنین در ارتباط با مسائل فرهنگی از جمله: یکی از مهمترین مسائل فی مابین در بین ایران و عراق، مسئله سفر اربعین که در گفت‌و‌گو‌ها میتواند مورد توجه قرار بگیرد و قطعاً با گفت‌و‌گو‌هایی که صورت می‌گیرد بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می‌توانند به راحتی و سرعت بیشتری با همتایان خودشون در دو کشور ارتباط برقرار کنند و موضوعات فی مابین رو به حل و فصل برسند و در ارتباط با مسائل مورد نظر دو کشور میتوانند توافقات و گفت‌و‌گو‌های جزئی تری را به راحتی داشته باشند.

در حقیقت این سفر سفری است که با توجه به شرایط خاص منطقه می‌تواند تاثیرگذاری قابل توجهی در شرایط فعلی منطقه داشته باشد. بدین معنا که نزدیکی دو کشور ایران و عراق که دو کشور موثر در غرب آسیا هستند در حوزه‌های متعدد، تاثیر گذاری خودشان را در تحولات پیش رو در منطقه میتوانند به هم نزدیک کنند و با یک توافق و تفاهم مشترک نسبت به مسائل و موضوعات پیش رو در منطقه، در حقیقت یک نقطه مشترک و یک عمل مشترک برسند.

یکی دیگر از مسائل بسیار مهمی که می‌تواند مورد گفت‌و‌گو قرار گرفته باشد موضوع فلسطین و آینده غزه است چرا که هر دو کشور به عنوان مسلمان و تاثیرگذار بر روی تحولات منطقه‌ای، مسئله غزه از نگاه انسانی از نگاه سیاسی که آینده غزه چگونه وارد اداره بشود در گفت‌و‌گو‌ها میتواند مورد عنایت قرار بگیرد و توافقات و نظرات مشترک در این رابطه می‌تواند در تحولات آینده درغزه و فلسطین تاثیرگذار باشد

*پیش از این هم آقای لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در اولین سفر خارجی به عراق سفر کرده بود به نظر میرسد چگونگی اجرای توافقنامه امنیتی دو جانبه و بحث پیرامون سلاح حشد الشعبی در این بین اهمیت بیشتری داشته باشد. ارزیابی شما چیست؟

سفر آقای اعرجی در حقیقت پاسخ به سفر آقای لاریجانی بوده است و این نکته مهم است که این روابط و این رفت و آمد‌ها به طور مستمر وجود داشته باشد.

مسئله سلاح حشد الشعبی یک موضوع کاملاً داخلی است. البته ممکن است مقامات ارشد عراق در این رابطه با کشور‌های دوست مذاکراتی داشته باشند، اما در موضوع سلاح حشد الشعبی که به عنوان بخشی از نیرو‌های مسلح عراق محسوب می‌شوند قطع و یقین دیگر کشور‌ها امکان دخالت ندارند به ویژه کشور‌های فرامنطقه‌ای که مسئله خلع سلاح حشد الشعبی را مطرح کردند.

آنها ظاهراً اطلاع ندارند که حشد الشعبی بخشی از ارتش عراق است و خلع سلاح ارتش عراق به مفهوم ایجاد ناامنی و امکان سوء استفاده دشمنان ملت عراق است. براین اساس به نظر می رسد که این موضوع ممکن است موضوع فرعی به عنوان یک مسئله غیراصلی در این گفت‌و‌گو‌ها مطرح شود، اما وضعیت سلاح حشد الشعبی کاملا قانونی است و در مورد این مسئله که در خارج از عراق امکان دخالت در این خصوص نخواهد بود.

*در خصوص چگونگی اجرای توافقنامه امنیتی دوجانبه چطور؟

در ارتباط با این مسئله باید به این نکته توجه کنید که ما توافقاتی داشتیم و البته در ارتباط با چگونگی اجرایی شدن آن توافقات و در صورت نیاز تکمیل آن توافقات قطعا گفت‌و‌گو‌های صورت خواهد گرفت و به ویژه حساسیت جمهوری اسلامی بر روی گروه‌های تروریست و تجزیه طلب در استان‌های کردنشین که یکی از موضوعات مهم امنیتی برای ماست و در گذشته توافقاتی با کشور عراق داشتیم. بخشی از این توافق هم انجام شده و قطعاً در این گفت‌و‌گو‌ها میزان پیشرفت این گفتگوی امنیتی مورد توجه دو طرف قرار خواهد گرفت.

گفتگو: زینب منوچهری