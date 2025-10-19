En
نرخ 28,500 تومانی برای کالاهای اساسی ثابت می‌ماند

معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر تداوم حمایت ارزی از بخش کشاورزی گفت: با وجود فشارهای بودجه‌ای، تأمین ارز کالاهای اساسی در اولویت اول بانک مرکزی قرار دارد و نرخ ارز مرکز مبادله و تالار اول تا پایان سال تغییر محسوسی نخواهد کرد.
نرخ 28,500 تومانی برای کالاهای اساسی ثابت می‌ماند

گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در حاشیه نشست هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تأمین معیشت مردم اظهار کرد: از ابتدای سال، با توجه به هماهنگی‌هایی که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، تلاش کردیم فراتر از بودجه تعیین‌شده تخفیف‌هایی در حوزه تأمین ارز اعمال کنیم و این روند را ادامه خواهیم داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: نیازمند تعدیلات بودجه‌ای برای پشتیبانی بهتر از بخش کشاورزی هستیم که با قول مساعد رئیس‌جمهور به دنبال تحقق آن هستیم تا منابع لازم برای این بخش به‌موقع تأمین شود.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به شرایط اخیر اقتصادی پس از جنگ 12 روزه منطقه‌ای گفت: در این دوره، ارز بخش کشاورزی را با اولویت اول تخصیص دادیم و با هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تلاش کردیم هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشود.

گچ‌پززاده درباره تسهیل رفع تعهدات ارزی نیز تصریح کرد: بانک مرکزی برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان، تالار دوم مرکز مبادله ارز را راه‌اندازی کرده است. در این تالار، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به‌صورت توافقی به واردکنندگان دارای تخصیص ارز عرضه کنند.
 
وی ادامه داد: علاوه بر این، واردات از محل صادرات خود به‌صورت صددرصد آزاد است و همه صادرکنندگان می‌توانند از این مسیر برای تأمین نیازهای وارداتی‌شان اقدام کنند.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، هرچند آمار دقیق رفع تعهدات در حوزه کشاورزی هنوز نهایی نشده، اما انتظار می‌رود با راه‌اندازی تالار دوم، سطح رفع تعهدات ارزی در این بخش به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

گچ‌پززاده در خصوص اختلاف قیمت میان ارز آزاد و ارز عرضه‌شده در تالار دوم نیز گفت: آنچه برای ما ملاک است، نرخ تعادلی بازار در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله است. بازار آزاد معمولاً تحت تأثیر اخبار و فضای روانی نوسان می‌کند و مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار نیست.

وی تأکید کرد: نرخ 28500 تومانی ارز برای کالاهای اساسی همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم. البته ممکن است با سیاست‌های دولت تعدیلات جزئی در برخی کالاها صورت گیرد، اما در مجموع نرخ‌های مرکز مبادله تا پایان سال ثابت خواهد ماند.
 

گچ‌پززاده بانک مرکزی جهاد کشاورزی جنگ ۱۲ روزه کالاهای اساسی قیمت کالاهای اساسی نرخ ارز مرکز مبادله ارزی
ما
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
هنر کردین مردم رو گول میزنین یه شیر از اول سال چند بار گرون شده بسه دیگه انقدر دروغغغغ
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
