احضار سفير لهستان به وزارت امور خارجه

در واکنش به طرح ادعاهای کذب علیه کشورمان از سوی وزیر امور خارجه لهستان، سفیر این کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۳۶
251 بازدید
احضار سفير لهستان به وزارت امور خارجه

 

به گزارش تابناک، در واکنش به اقدام وزیر امور خارجه لهستان در همکاری با یک گروه آمریکایی- صهیونیستی برای اجرای نمایش ضدایرانی در پارلمان انگلیس و طرح ادعاهای کذب در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در منازعه روسیه - اوکراین، مارچین ویلچک رئیس نمایندگی لهستان در تهران از سوی محمود حیدری، دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.

در این جلسه احضار مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه ضمن رد اظهارات مداخله جویانه و ادعاهای بی‌اساس وزیر خارجه لهستان، و ابراز تاسف از تکرار ادعاهای کلیشه‌ای، مراتب اعتراض شدید وزارت خارجه کشورمان را به طرف لهستانی ابلاغ نمود.

رئیس نمایندگی لهستان با تاکید بر اینکه لهستان علاقمند به داشتن روابط مناسب با جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت مراتب اعتراض و نظرات طرف ایرانی را با فوریت به وزارت خارجه لهستان منتقل خواهد کرد.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
0
پاسخ
مایکی از بهترین زمین های تهران را برای قبرستان لهستانی ها که مهمان ما در جنگ جهانی دوم بودند، اختصاص دادیم.
این است جواب خوبی ما به این لهستانی ها؟؟؟
