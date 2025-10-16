فرار تیم اسرائیل با اسکورت سنگین

تحریم ورزشکاران صهیونیست این بار به بسکتبال رسید و بنا به گزارش امروز(پنجشنبه) نشریه ال‌موندو اسپانیا تیم بسکتبال هاپوئل تل‌آویو در میان اسکورت ۵۰۰ پلیس به زور خودش را برای بازی با والنسیا رساند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این پنجمین اقدام مردم اسپانیا علیه کاروان‌های ورزشی اسرائیل در یک ماه گذشته است.





اعتراضات گسترده مردم اسپانیا از مسابقات دوچرخه‌سواری به حضور صهیونیست‌ها آغاز شد که این مسابقه در نهایت لغو شد.

بعد از آن فدراسیون شطرنج اسپانیا با اعتراضات مردم ویزای شطرنج بازان اسرائیلی را لغو کرد.



حالا ال‌موندو می‌نویسد حمایت از فلسطین به بسکتبال رسید و ۱۰ هزار هوادار والنسیا که به دلایل امنیتی از حمایت تیمشان مقابل تیم اسرائیلی محروم شده بودند بیرون ورزشگاه تجمع کردند و درگیری میان‌ آنها با پلیس رخ داد و یک زن مجروح شد و ۵ نفر دستگیر شدند.