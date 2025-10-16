En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرار تیم اسرائیل با اسکورت سنگین

نفرت از کاروان‌های ورزشی اسرائیل در اروپا به مسابقات بسکتبال یورو لیگ رسید.
کد خبر: ۱۳۳۴۶۲۲
| |
45 بازدید

فرار تیم اسرائیل با اسکورت سنگین

تحریم ورزشکاران صهیونیست این بار به بسکتبال رسید و بنا به گزارش امروز(پنجشنبه) نشریه ال‌موندو اسپانیا تیم بسکتبال هاپوئل تل‌آویو در میان اسکورت ۵۰۰ پلیس به زور خودش را برای بازی با والنسیا رساند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این پنجمین اقدام مردم اسپانیا علیه کاروان‌های ورزشی اسرائیل در یک ماه گذشته است.
 
 
اعتراضات گسترده مردم اسپانیا از مسابقات دوچرخه‌سواری به حضور صهیونیست‌ها آغاز شد که این مسابقه در نهایت لغو شد.

بعد از آن فدراسیون شطرنج اسپانیا با اعتراضات مردم ویزای شطرنج بازان اسرائیلی را لغو کرد.
 
حالا ال‌موندو می‌نویسد حمایت از فلسطین به بسکتبال رسید و ۱۰ هزار هوادار والنسیا که به دلایل امنیتی از حمایت تیمشان مقابل تیم اسرائیلی محروم شده بودند بیرون ورزشگاه تجمع کردند و درگیری میان‌ آنها با پلیس رخ داد و یک زن مجروح شد و ۵ نفر دستگیر شدند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل بسکتبال تحریم خبر فوری حمایت از فلسطین
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مایکروسافت ۲ حامی دیگر غزه را اخراج کرد
تحریم کالاهای شهرک‌نشین‌ها در سه کشور مهم
انگلیس درهای دانشکده دفاعی را به روی اسرائیل بست
ایران نایب قهرمان بسکتبال غرب آسیا شد
رکورد جاودانه لبران جیمز در تاریخ NBA
عربستان: برای ایجاد کشور فلسطینی تلاش‌ها میکنیم
صعود بسکتبال نوجوانان ایران به فینال غرب آسیا
ترامپ بودجه ۲ دانشگاه دیگر آمریکا را قطع کرد
قدردانی حماس از ایران
خودتحریمی کار آمریکا نیست؛ ربطی به اسرائیل هم ندارد
فرجام سیاه قرارداد موشکی اسپانیا با اسرائیل
انصراف بهنام یخچالی از همراهی تیم ملی بسکتبال
اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران
مخالفت مرکل با تحریم رژیم صهیونیستی
بلژیک: فلسطین به رسمیت شناخته می‌شود
پیشنهاد سرمربی اسرائیل برای «کشتن» بازیکن رقیب!
تیم بسکتبال ایران از صعود به فینال بازماند
شکست هند و اولین جشن پیروزی بسکتبال ایران
پیروزی بزرگ مهگل در لیگ بسکتبال
سکته مغزی کار دست مربی سرشناس آمریکا داد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
چه کسانی می‌توانند در آزمون استخدامی ایثارگران شرکت کنند؟
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۰ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005bCA
tabnak.ir/005bCA