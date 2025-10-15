هشدار: صدای انفجار در اطراف تبریز شنیده خواهد شد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرق اعلام کرد: به دلیل انفجار مهمات معیوب و عمل نکرده، ,قبل از ظهر امروز و فردا صدای انفجارهایی در اطراف تبریز شنیده خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مجید فرشی افزود: صدای انفجار از مناطق شمال غرب و جنوب غرب تبریز شنیده خواهد شد و مردم عزیز نگران نباشند.

وی اضافه کرد: این صداها ناشی از انفجار کنترل شده مهمات معیوب و عمل نکرده است که با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقی‌مانده از جنگ ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان صورت می‌گیرد.

بامداد روز جمعه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، با آغاز حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به تهران و تعدادی از شهرهای ایران، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم غیرنظامی به شهادت رسیدند.

ایالات متحده آمریکا بامداد روز یکشنبه (یکم تیرماه) با تجاوز به سه سایت هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان، به جنگ نتانیاهو علیه ایران پیوست، در پی این اقدام، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه با صدور پیامی تاکید کرد: بر اساس منشور سازمان ملل متحد و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در چارچوب دفاع از خود را می‌دهد، ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد.

در پی عملیات موفق و غرورآفرین بشارت فتح در بامداد سه شنبه سوم تیرماه، رژیم جنایتکار صهیونیستی پس از ۱۱ روز حمله وحشیانه به کشورمان، تسلیم و مجبور به پذیرش آتش بس شد.