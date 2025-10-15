En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار: صدای انفجار در اطراف تبریز شنیده خواهد شد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرق اعلام کرد: به دلیل انفجار مهمات معیوب و عمل نکرده، ,قبل از ظهر امروز و فردا صدای انفجارهایی در اطراف تبریز شنیده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۳۱
| |
1647 بازدید
هشدار: صدای انفجار در اطراف تبریز شنیده خواهد شد

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مجید فرشی افزود: صدای انفجار از مناطق شمال غرب و جنوب غرب تبریز شنیده خواهد شد و مردم عزیز نگران نباشند.

وی اضافه کرد: این صداها ناشی از انفجار کنترل شده مهمات معیوب و عمل نکرده است که با هدف ارتقای ایمنی محیط و پاکسازی مهمات باقی‌مانده از جنگ ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان صورت می‌گیرد.

بامداد روز جمعه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، با آغاز حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به تهران و تعدادی از شهرهای ایران، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم غیرنظامی به شهادت رسیدند.

ایالات متحده آمریکا بامداد روز یکشنبه (یکم تیرماه) با تجاوز به سه سایت هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان، به جنگ نتانیاهو علیه ایران پیوست، در پی این اقدام، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه با صدور پیامی تاکید کرد: بر اساس منشور سازمان ملل متحد و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در چارچوب دفاع از خود را می‌دهد، ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد.

در پی عملیات موفق و غرورآفرین بشارت فتح در بامداد سه شنبه سوم تیرماه، رژیم جنایتکار صهیونیستی پس از ۱۱ روز حمله وحشیانه به کشورمان، تسلیم و مجبور به پذیرش آتش بس شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
انفجار تبریز هشدار پاکسازی مهمات خبرفوری
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انفجار کپسول ازت در پالایشگاه تبریز
علت دود منتشر شده در غرب تبریز مشخص شد
توضیح درباره صدای انفجارهای شدید در تبریز
شهادت دو نفر درپی انفجار در یک مرکز آماد سپاه دامغان
شنیده‌شدن صدای چندین انفجار در حیفا
انفجار مرگبار در نیمه شب تبریز
شناسایی و بازداشت راننده قمه کش در تبریز
انفجار ساختمان در تبریز
فوری؛ انفجار در اطراف فرودگاه تبریز
انفجار و ریزش یک ساختمان در تبریز
احتمال ریزش ساختمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
انتقال پیکر ۴ قربانی انفجار تبریز به پزشکی قانونی
یک کشته در انفجار واحد مسکونی در تبریز
پاکسازی خیابان ولیعصر تهران از ته سیگارها
انفجار شدید در یک میدان تبریز به علت نشت گاز
انفجار گاز در تبریز با ۲ کشته و ۹ مصدوم
انفجار و ریزش یک ساختمان دو طبقه در تبریز
هرگونه شایعه انفجار در تبریز تکذیب شد
بلایی که انفجار بر سر ساختمان مسکونی تبریز آورد!
انفجار گاز شهری در تبریز
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۷ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۰ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۲ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005b95
tabnak.ir/005b95