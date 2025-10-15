En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتحاد راهبردی جدید ایران،روسیه وچین در پاسخ به اروپا

تحلیلگر آمریکایی می‌گوید غرب هرگز به دنبال دیپلماسی نبوده است و فعال‌سازی مکانیسم ماشه تناقضات غرب را آشکار کرده و روند گرایش ایران به یک جهان چندقطبی را تسریع می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۲۸
| |
1031 بازدید
|
۳
اتحاد راهبردی جدید ایران،روسیه وچین در پاسخ به اروپا

فعال‌سازی مجدد مکانیسم اسنپ‌بک توسط کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) بار دیگر تنش‌ها بین تهران و غرب را افزایش داده است. کشورهای اروپایی E3 — انگلیس، فرانسه و آلمان — با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‌های لغو شده علیه ایران را بازگردانده‌اند و دلیل آن را «نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران» عنوان کرده‌اند. با این حال، تهران این اقدام را به‌شدت رد کرده و آن را غیرقانونی، سیاسی و نقض آشکار روح و متن توافق توصیف کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ایران تأکید دارد که این اقدام یک عمل یکجانبه و بی‌اساس است و هیچ اثر قانونی یا عملی ندارد. مقامات ایرانی معتقدند که این اقدام نشان‌دهنده استاندارد دوگانه غرب و عدم تمایل آن به دیپلماسی واقعی، حتی سال‌ها پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، است.

در شرایط افزایش این تنش‌ها، تهران همکاری‌های خود با مسکو و پکن را عمیق‌تر کرده و بر تغییر بلندمدت به سمت اتحادهای راهبردی با شرق تأکید دارد. اخیراً ایران و روسیه اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی خود را آغاز کردند که مرحله جدیدی از همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف را رقم می‌زند.

در این چارچوب، خبرگزاری مهر با کریستوفر هلالی، تحلیلگر سیاسی آمریکایی و دبیرکل حزب کمونیست آمریکا(ACP) گفت‌وگو کرده است. وی تأکید می‌کند که تحریم‌های اسنپ‌بک تناقضات غرب را آشکار کرده و تنها روند نزدیکی ایران به روسیه و چین را تسریع می‌کند. به گفته او، این اقدام پایان دیپلماسی غرب با ایران و آغاز یک دوره راهبردی جدید را با محوریت همکاری‌های شرقی و خوداتکایی رقم می‌زند.

متن کامل مصاحبه خبرگزاری مهر با کریستوفر هلالی در ادامه می‌آید:

تأثیر راهبردی و سیاسی فعال‌سازی اسنپ‌بک بر موقعیت بین‌المللی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ارزیابی من از تأثیر راهبردی و سیاسی فعال‌سازی اسنپ‌بک بر موقعیت بین‌المللی ایران این است که نشان می‌دهد آنچه بسیاری از ما سال‌ها می‌دانستیم، حقیقت داشته است: کلیت غرب هیچ علاقه‌ای به راه‌حل‌های دیپلماتیک در خصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نداشته است. آنها همواره به دنبال تقابل، فشار حداکثری و اقدامات نظامی برای ایجاد شرایط تغییر نظام سیاسی در ایران بوده‌اند. من سال‌هاست که معتقدم سرنوشت ایران با شرق گره خورده است، نه غرب.

تأثیر راهبردی نخست آن است که مذاکرات برجام عملاً به پایان رسیده است. هرچند دیپلماسی ادامه دارد، اما اعتماد و حسن‌نیت ایجاد شده در دهه گذشته کمرنگ شده است. دوم، تأثیر راهبردی از حوزه دیپلماتیک و سیاسی به حوزه اقتصادی و نظامی منتقل می‌شود. میدان نبرد هم اقتصادی با اعمال تحریم‌ها و هم نظامی است، چرا که ایران به تازگی یک جنگ تحمیلی دوازده روزه از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا را پشت سر گذاشته است. بنابراین، قابلیت‌های دفاعی ایران به دلیل نگرانی مداوم از حمله احتمالی افزایش یافته است.

تأثیر سیاسی نیز بسیار گسترده است و ایران را در درون و بیرون کشور از نظر موضع‌گیری، روابط و دیدگاه راهبردی تغییر می‌دهد. ایران باید به‌طور جدی برای بقا در مواجهه با تهاجم مجدد غرب برنامه‌ریزی کند. به نظر من، تنها راه بقا، پیروی از مدل کره شمالی با ایدئولوژی خوداتکایی (Juche) و سیاست نظامی اول (Songun) است.

به نظر شما، اسنپ‌بک چه تأثیری بر همگرایی دیپلماتیک و اقتصادی ایران با روسیه داشته است؟

اسنپ‌بک کمک کرده است تا همگرایی دیپلماتیک و اقتصادی ایران با روسیه تحول پیدا کند. هم دولت روسیه و هم چین در اظهارنظرها و مواضع خود در سازمان ملل و جاهای دیگر اعلام کرده‌اند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که توسط کشورهای اروپایی با استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک فعال شد را به رسمیت نمی‌شناسند. بنابراین، روسیه همچنان روابط راهبردی خود با ایران را در همه حوزه‌ها حفظ خواهد کرد. پیش‌بینی من این است که ایران در سال‌های آینده هم از منظر دیپلماتیک و هم از منظر اقتصادی به روسیه نزدیک‌تر خواهد شد و همزمان با مقابله با هژمونی آمریکا و نظم تک‌قطبی، جهان چندقطبی عادلانه‌تری را شکل خواهند داد.

نقش روسیه در کاهش اثرات عملی تحریم‌های بازگردانده‌شده را چگونه می‌بینید؟

به نظر من، روسیه با ادامه تجارت و همکاری با ایران در حوزه‌های متعدد، به کاهش اثرات عملی تحریم‌ها کمک خواهد کرد. توافق اخیر ایران و روس‌اتم برای ساخت نیروگاه‌های کوچک هسته‌ای به ارزش ۲۵ میلیارد دلار نشان‌دهنده تعهد روسیه به گسترش و تعمیق روابط راهبردی با ایران، از جمله در حوزه انرژی هسته‌ای است. به نظر من، روسیه همچنین در سازمان ملل از ایران دفاع کرده و به حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک ریشه مسائل، از جمله بی‌میلی غرب به مذاکره صادقانه، ادامه خواهد داد.

با توجه به واکنش سایر قدرت‌های بزرگ و اعضای سازمان ملل، اثرگذاری اسنپ‌بک در رسیدن به اهداف خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به اینکه روسیه و چین اسنپ‌بک را به رسمیت نمی‌شناسند، من معتقدم اثر آن چنان فاجعه‌بار نخواهد بود؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران دهه‌ها تحریم و فشار حداکثری آمریکا را پشت سر گذاشته است. من معتقدم که رشد روابط اقتصادی و ادغام در BRICS+، ابتکار کمربند و جاده، و سازمان همکاری شانگهای (SCO)، ایران را قادر می‌سازد تا جنگ اقتصادی غرب را پشت سر گذاشته و ظرفیت‌های داخلی خود را توسعه دهد، حتی بدون کمک اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها. این نشان‌دهنده تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران است که برخی تحلیلگران غربی و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعا می‌کردند در آغاز تجاوز غیرقانونی رژیم صهیونیستی ظرف چند روز سقوط خواهد کرد.

جایگزین‌های دیپلماتیک ممکن برای کاهش تنش‌ها و تضمین ثبات منطقه‌ای فراتر از تحریم‌ها و فشار چیست؟

مناسب‌ترین جایگزین‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و تضمین ثبات منطقه‌ای، راه‌حل‌های دیپلماتیک است که نیازهای مردم و دولت ایران را فراهم کرده و برای طرف‌های دیگر نیز قابل قبول باشد. این راه‌حل‌ها باید به صلح، رفاه اقتصادی و توسعه منجر شوند. در نهایت، رویکرد مردم‌محور ضروری است، زیرا تحریم‌ها و فشارها عمدتاً مردم عادی و طبقه کارگر را هدف قرار می‌دهند. از آنجایی که گزینه‌های دیپلماتیک با غرب در حال حاضر دور از دسترس است، جایگزین‌ها و توافق‌های دیپلماتیک از طریق هم‌پیمانان راهبردی مانند روسیه و چین، سازمان‌های بین‌دولتی مثل BRICS+ و از سوی کشورهای جنوب جهانی حاصل خواهد شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیسم ماشه ایران چین روسیه تحریم آمریکا اسنپ بک توافق هسته ای
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عاملان تحریم باید پاسخگو باشند؛ زمان مناظره نیست!
اتحادیه اروپا: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته شد
آیا ایران روی کمک چین و روسیه حساب می‌کند؟
اسنپ‌بک تغییری در شرایط کشور نخواهد داشت
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
آیا چین به کمک ایران می‌آید؟!
چین: هیچ توجیهی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک وجود ندارد
آمریکا ۲۳ شرکت چینی را تحریم کرد
واکنش چین به فعال‌سازی «اسنپ‌بک»
لابی دولت ترامپ برای تلطیف لحن طرح تحریمی ایران و روسیه / ابهام در سرنوشت تحریم های جدید
همان‌ها که برجام را رد کردند، جشن اسنپ بک می‌گیرند!
بازی خطرناک فرانسه با تحریم‌های ایران
روسیه قطعنامه جدیدی درباره اسنپ‌بک ارائه کرد
طرح دولت ترامپ برای فعال کردن «مکانیزم ماشه» چیست؟ / نبرد دیپلماتیک سخت و سرنوشت سازی در پیش است
۳۱ تیر جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه چیست و چرا تهدید اروپا علیه ایران بی‌پایه تلقی می‌شود؟
آمریکا چند شرکت روسی و چینی را تحریم کرد
آلمان، تکلیف مکانیسم ماشه را مشخص کرد
تهدید “ماشه” از سوی آلمان؛ ایران: پاسخ قاطع خواهیم داد!
سناتور آمریکایی: تحریم‌های ایران در حال فروپاشی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
4
پاسخ
اگر این اتحاد برای ایران تاثیر مثبت داشت وضعیت کشور و مردم این نبود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
غربزده های داخلی با ایجاد مشکل برای مردم عامل بیشتر وضعیت بد داخلی اند
زمان رییسی این ها کمتر می توانستند چوب لای چرخ کشور بگذارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
2
پاسخ
پس این اتحاد ها بریکس و شانگهای و ... کی میخواد به داد مردم برسه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۷ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۰ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۲ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005b92
tabnak.ir/005b92