En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مذاکرات غزه وارد فاز «پیچیده» شد

سخنگوی وزارت خارجه قطر از آغاز مذاکرات در خصوص موضوعات پیچیده باقی مانده میان حماس و رژیم صهیونیستی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۸۴
| |
991 بازدید
|
۲

مذاکرات غزه وارد فاز «پیچیده» شد

سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد: ما مدت‌ها منتظر این روز تاریخی (امضای سند توافق غزه) به ویژه طی ۲ سال گذشته بودیم. امیدواریم این اقدام باعث تحقق ثبات و صلح در منطقه شود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، وی افزود: بررسی بسیاری از موضوعات را به مرحله دوم مذاکرات آتش بس موکول کردیم تا مرحله نخست به خوبی برگزار شود. در حال حاضر مذاکرات سخت و دشواری در خصوص بررسی روند تأمین امنیت نوار غزه و اداره آن و تضمین عدم از سرگیری جنگ آغاز شده است.

این مسئول قطری تصریح کرد: مذاکرات مذکور با هدف ممانعت از فاصله افتادن میان مرحله نخست و دوم توافق آتش بس آغاز شده است.

پیشتر نیز نخست وزیر قطر اعلام کرده بود که موضوعات پیچیده میان حماس و رژیم صهیونیستی طی مرحله دوم مذاکرات بررسی خواهند شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطر مذاکره مذاکرات حماس رژیم صهیونیستی خبر فوری
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتایج نخستین جلسه مذاکرات حماس
حضور رهبران حماس در مراسم تشییع جنازه حمام الحیّه
رویترز: حماس با طرح آتش‌بس در غزه موافقت کرد
استقبال مصر و قطر از تداوم مذاکرات ایران و آمریکا
ویتکاف شنبه به دوحه می‌رود
اولتیماتوم اسرائیل به قطر درباره حماس
خبر مثبت یک مقام مقاومت فلسطین درباره مذاکرات
جزئیات جدید از مذاکرات حماس و ترامپ
واکنش تند حماس به ترامپ:این بار با تابوت برمی گردی!
اعلام آمادگی قطر برای میانجی‌گری بین ایران و آمریکا
بازی جدید اسرائیل: مذاکره با حماس از راه دور
اعلام شروط السنوار به مصر و قطر
شروط حماس برای مذاکره با دولت آمریکا
نکونام: برای مذاکره با دو باشگاه قطری به دوحه آمدم
حماس نام ۳ اسیر اسرائیلی را به میانجی‌گران می‌دهد
هشدار حماس درباره شکست مذاکرات قاهره
مذاکرات حماس و اسرائیل بی‌وقفه در قطر ادامه دارد
توصیه نمایندگان به مذاکره کنندگان؛ با دست پُر به وین بروید
مذاکرات کنونی ممکن است به آتش‌بس دائم منجر شود
نگرانی صهیونیست‌ها از خروج قطر از مذاکرات آتش بس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
محمد هادی طهمورثی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
به قول دادماس خنده بازار : من عاشق پیچیدگیم
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
من از خانم گرتا تونبرگ و پیروانش یک سوال دارم:
اگر اسرائیل فلسطینیان را در غزه با دستان بسته اعدام می کرد عکس العملت چی بود؟
دیدی اصلا بخاطر فلسطینی ها نیست که اعتراض می کنی؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۴ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b6i
tabnak.ir/005b6i