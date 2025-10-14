پیشنهاد جنجالی وزیر کشاورزی برای کالاهای اساسی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc: \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0637\u0631\u062d \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0628\u0631\u06af\u060c \u0642\u06cc\u0645\u062a \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u06cc \u0645\u062b\u0644 \u06af\u0648\u0634\u062a\u060c \u0645\u0631\u063a\u060c \u0628\u0631\u0646\u062c \u0648 \u0631\u0648\u063a\u0646 \u062b\u0627\u0628\u062a \u0628\u0645\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0648\u0633\u0627\u0646\u0627\u062a \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u060c \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u0646\u06af\u0630\u0627\u0631\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.