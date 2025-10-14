En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیشنهاد جنجالی وزیر کشاورزی برای کالاهای اساسی

در طرح جدید کالابرگ، قیمت کالا‌های اساسی مثل گوشت، مرغ، برنج و ... ثابت می‌ماند و نوسانات قیمت در بازار، دیگر روی آنها اثرگذار نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۱۶
| |
763 بازدید
|
۳
پیشنهاد جنجالی وزیر کشاورزی برای کالاهای اساسی

به گزارش تابناک؛ وزیر کشاورزی: پیشنهاد کردیم که در طرح کالابرگ، قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت، مرغ، برنج و روغن ثابت بماند و نوسانات قیمت در بازار، دیگر روی آن‌ها تاثیر نگذارد. این پیشنهاد همین روزها بررسی و نهایی خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ تورم کالاهای اساسی قیمت کالاهای اساسی قیمت قیمت گوشت قیمت مرغ برنج روغن
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کالاهای اساسی: روغن با شرط، شکر صفر، برنج گران
قیمت کالاهای اساسی چه تغییری کرد + جدول قیمت
لعنت به گوشت ، امان از تن ماهی!
لیست قیمت جدید کالاهای اساسی امروز 26 تیرماه
قیمت جدید کالاهای اساسی در کشور + جدول
آغاز توزیع ۱۵۰ هزار تن شکر, برنج و روغن دولتی
پرواز قیمت روغن نباتی و صف‌های طولانی؛ آیا مشکل حل شد؟ /مسئولان: کمبود روغن نداریم/ مردم: همچنان در صف خرید هستیم!
رصد قیمت کالاهای اساسی در بازار امروز
قیمت روز گوشت قرمز سه‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲
افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی
قیمت کالا‌های اساسی؛ امروز ۱۵ شهریورماه
تغییر زیر پوستی قیمت برخی اقلام
اعلام قیمت جدید تمامی کالاهای اساسی در بازار
 ثبت سفارش‌های سوال برانگیز برخی کالاهای اساسی
توزیع گسترده برنج، روغن و تخم‏‏‎مرغ با قیمت مصوب
واردات ۱۲ میلیارد دلاری کالاهای اساسی
قیمت جدید کالاهای اساسی + جدول
قیمت کالاهای اساسی ثابت ماند
با وجود تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، سایز بازار محصولات اساسی کوچک شد
ورود 3 فروند کشتیِ دیگر حامل کالاهای اساسی به بندر‌امام
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
اصل كالا برگ يك توهين بزرگ به ملت ايران است ... كوپن و كالا برگ يعني فقر گسترده...
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
برمی گردیم به عهد بوق الهی نظزی بفرما
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
یعنی هنوز متوجه نشدید با دستور شما قیمت ها ثابت نمی مونه؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگنده‌های اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b5c
tabnak.ir/005b5c