سریال با دقت به روابط بیمارگونه می‌پردازد، به‌ویژه در شخصیت لورا که سرگشتگی‌اش در نقش مادر، همسر، و رقیب چری، روابطش را غیرنرمال و پرآشوب کرده است.

به گزارش تابناک، رابطه لورا با دانیل، که به وابستگی عاطفی بیش از حد گره خورده، و رقابتش با چری، که ریشه در ناامنی و حسادت دارد، به شکلی واقعی و دراماتیک به تصویر کشیده شده‌اند. این تم‌ها، به‌ویژه در بررسی پویایی‌های خانوادگی و تأثیرات روانشناختی ترس از طرد شدن، سریال را عمیق و تأمل‌برانگیز می‌کنند.

با تنها چهار قسمت، «دوست دختر» داستانی منسجم و بدون حاشیه ارائه می‌دهد. این فشردگی باعث می‌شود سریال از ریتم خوبی برخوردار باشد و مخاطب را بدون خستگی تا پایان همراه کند.

دانیل، پسر لورا، در مقایسه با دو شخصیت اصلی دیگر، کم‌عمق و منفعل به نظر می‌رسد. او که قرار است محور مثلث دراماتیک داستان باشد، بیشتر شبیه یک ابزار روایی است تا شخصیتی با انگیزه‌ها و عمق مشخص. این «بی‌مایگی» باعث می‌شود مخاطب نتواند با او ارتباط عاطفی عمیقی برقرار کند و داستان در لحظاتی از تعادل خارج شود.

رابطه لورا با همسرش، که می‌توانست بُعد دیگری به شخصیت او و سرگشتگی‌اش اضافه کند، در سریال به حاشیه رانده شده است. این ازدواج سرد و بیمارگونه پتانسیل زیادی برای کاوش عمیق‌تر داشت، اما سریال به جای پرداختن به آن، تمرکز خود را صرفاً روی مثلث لورا، چری و دانیل نگه می‌دارد. این موضوع باعث می‌شود بخشی از پازل روانشناختی لورا ناقص بماند.

اگرچه سریال در خلق تنش روانشناختی موفق است، اما گاهی این تمرکز بیش از حد باعث می‌شود جنبه‌های دیگر، مثل گذشته چری یا ریشه‌های عمیق‌تر سرگشتگی لورا، کمتر مورد توجه قرار گیرند. برای مخاطبانی که انتظار تحلیل روانشناختی جامع‌تری دارند، این کمبود ممکن است ناامیدکننده باشد.

لورا، قلب تپنده سریال، شخصیتی است که سرگشتگی عاطفی و روانشناختی‌اش روابط او را به ورطه‌ای غیرنرمال می‌کشاند. او در نقش مادر، گرفتار وابستگی ناسالم به دانیل است و نمی‌تواند استقلال او را بپذیرد.

در برابر چری، حسادت و رقابت او به رفتار‌های کنترلگرایانه و گاهی ترسناک منجر می‌شود. در زندگی زناشویی‌اش نیز، لورا در یک رابطه سرد و بی‌روح گرفتار است که هیچ صمیمیتی در آن دیده نمی‌شود. این سرگشتگی، که ریشه در ناامنی عمیق و احتمالاً ویژگی‌های شخصیتی پیچیده (مثل خودشیفتگی یا ترس از طرد شدن) دارد، لورا را به شخصیتی تبدیل می‌کند که هم قابل‌همدردی است و هم آزاردهنده.

سریال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه این آشوب درونی می‌تواند همه روابط را به یک بازی روانی تبدیل کند، اما‌ای کاش با کاوش بیشتر در گذشته لورا، این سرگشتگی را عمیق‌تر می‌کرد.

«دوست دختر» یک مینی‌سریال روانشناختی خوش‌ساخت است که با بازی‌های درخشان، روایت هوشمندانه، و تمرکز بر روابط ناسالم، تجربه‌ای جذاب و تأمل‌برانگیز ارائه می‌دهد. با این حال، شخصیت‌پردازی ضعیف دانیل و کم‌توجهی به برخی جنبه‌های داستان، مثل رابطه زناشویی لورا، مانع از رسیدن سریال به پتانسیل کاملش می‌شود.

اگر طرفدار درام‌های پرتنش روانشناختی مثل «بیگ لیتل لایرز» یا «د آندراولد» هستید، این سریال با فضای تاریک و بازی‌های قدرتمندش قطعاً ارزش دیدن دارد. اما اگر به دنبال شخصیت‌پردازی‌های عمیق‌تر یا داستان‌های عاطفی‌تر هستید، ممکن است کمی احساس کمبود کنید/ منیره رقابی