مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف 4 صفر از پول ملی، با واکنش‌های مختلف مواجه شد. عده‌ای از آن استقبال کردند ولی جمع بیشتری آن را بی‌خاصیت و غیرمفید دانستند.

استدلال کسانی که حذف 4 صفر از پول ملی را اقدامی بی‌خاصیت و غیرمفید می‌دانند اینست که چنین اقدامی فقط زمانی مؤثر و مفید است که همراه با اصلاحات اقتصادی عمیق باشد. کشوری که دچار بحران اقتصادی است هر قدر از پول ملی خود صفر حذف کند هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و چه بسا بر مشکلات افزوده نیز بشود.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، این، یک تجربه عملی است که حداقل در 10 کشور مشاهده شده بطوری که هر کشوری با قاطعیت اقدام به انجام اصلاحات عمیق اقتصادی کرد، با حذف صفر از پول ملی توانست به ثبات اقتصادی برسد و هر کشوری که مبادرت به اصلاحات اقتصادی نکرد با حذف صفر از پول ملی خود گرفتار بحران شدیدتر اقتصادی شد.

صاحبنظران واقعی اقتصادی، محورهای لازم برای اصلاحات اقتصادی ایران را در تغییر سیاست خارجی، ایجاد انضباط مالی، حذف دستگاه‌های زائد و مبارزه جدی با فساد جستجو می‌کنند. آنها معتقدند بدون اقدام عملی جدی و قاطعانه در این چهار محور اصلی هیچ اقدامی ازجمله حذف چهار صفر از پول ملی نمی‌تواند ارزش پول ملی را حفظ کند و کشور را به ثبات اقتصادی برساند.

ثبات اقتصادی چیزی نیست که با شعار و دستور و فرمان تحقق یابد. این، یک محصول علمی است که رسیدن به آن راهکارهای علمی خود را می‌طلبد و بدون پیمودن آن هیچ دولتی نمی‌تواند بر نابسامانی‌های اقتصادی کشور غلبه کند.

از این 4 محور اصلی، انضباط مالی بسیار مهم است ولی آن سه محور دیگر نیز دارای نقش‌های مؤثری در ایجاد ثبات اقتصادی هستند بطوری که نمی‌توان با غفلت از حتی یک مورد امیدی به موفقیت داشت.

سیاست‌ خارجی ما به مثابه قفلی است که تبادلات تجاری کشور و تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی را مسدود کرده است. در بخش دیگر این سیاست، ما با گشودن درهای کشور به روی اتباع خارجی خاص تعادل اقتصادی را نابود کرده‌ایم. دستگاه‌های زائد، بی‌خاصیت و تلف‌کننده بیت‌المال از هر گوشه کشور مثل قارچ سر برمی‌آورند و بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه را می‌بلعند. فقدان انضباط مالی نیز راه را برای سوء‌استفاده‌ها و اتلاف منابع مالی دامن می‌زند و این مجموعه راه را برای پیدایش فساد در زمینه‌های مختلف به ویژه فساد اقتصادی فراهم می‌کند. این واقعیت تلخ قابل تردید نیست که نابسامانی اقتصادی زمینه‌ساز فساد است، آنهم نه فقط فساد اقتصادی بلکه انواع فسادهائی که افراد را تا مرز بی‌دینی و انکار مبدأ و معاد به پیش می‌برد.

بی‌جهت نیست که این روزها در نقد تصمیم مجلس برای حذف 4 صفر از پول ملی، عده‌ای می‌گویند به جای حذف 4 صفر از پول ملی، 4 صفر از بودجه دستگاه‌های بی‌خاصیت و آویزان حذف کنید، چهار صفر از حقوق‌های نجومی حذف کنید، چهار صفر از قراردادهای رانتی حذف کنید و چهار صفر از فسادها و اختلاس‌ها حذف کنید. مسئولان و حکمرانان مبادا این توصیه‌ها را نوعی طنزپردازی تلقی کنند. این توصیه‌ها، واقعی‌ترین واقعیت‌های زندگی امروز مردم ایران را بازگو می‌کنند. شما حکمرانان ما مبادا تصور کنید مردم با آنچه بر سرشان آورده‌اید کنار آمده‌اند. مردم، ملاحظاتی دارند که البته ابدی نیست و این شما هستید که باید هرچه زودتر درصدد معالجه اقتصاد بیمار کشور برآئید و این واقعیت را بپذیرید که با حذف 4 صفر از پول ملی بدون آنکه این بیمار را معالجه کنید، معجزه‌ای اتفاق نخواهد افتاد