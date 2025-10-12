حادثه در مترو تبریز؛ یک نفر جان باخت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یکی از پرسنل جوان تعمیرات خط شهید باکری مترو تبریز که برای تعمیر دسترسی سقف ایستگاه در محل حاضر بود، یکشنبه ۲۰ مهر در پی بروز حادثهای جان خود را از دست داد.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در پی وقوع این حادثه در پروژه قطار شهری تبریز که منجر به فوت یکی از کارگران شد، در تماس تلفنی با مدیرعامل این شرکت، موضوع را بهصورت فوری پیگیری کرد.
در این تماس، سرمست ضمن تسلیت درگذشت امیررضا احمدزاده، از کارگران خط ابنیه قطار شهری تبریز و ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، بر لزوم بررسی دقیق علت وقوع حادثه و گزارش کامل جزئیات آن به استانداری، تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجانشرقی، سرمست همچنین دستور داد تا در صورت احراز هرگونه قصور یا کوتاهی، با عوامل مقصر مطابق ضوابط قانونی برخورد شود.