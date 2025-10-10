En
امیر قلعه‌نویی پس از شکست مقابل روسیه: از عملکرد تیمم رضایت دارم

امیر قلعه‌نویی بازی دوستانه با روسیه را محک فنی ارزشمندی برای آماده‌سازی تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ دانست.
امیر قلعه‌نویی پس از شکست مقابل روسیه: از عملکرد تیمم رضایت دارم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از دیدار دوستانه برابر روسیه و شکست ۲ بر یک ایران در این دیدار، عملکرد شاگردانش را رضایت‌بخش توصیف کرد.

به گزارش تابناک، امیر قلعه‌نویی پس از دیدار با روسیه در نشست خبری، اظهار داشت: این برد را به تیم روسیه و تماشاگران خوبش تبریک می‌گویم. بازی تاکتیکی و جذابی بود که همه از آن لذت بردند. هم ما می‌توانستیم برنده شویم و هم حریف، اما روسیه از موقعیت‌هایش بهتر استفاده کرد. به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم که به‌ویژه در نیمه دوم، زیر فشار ۴۵ هزار تماشاگر، نمایش قابل قبولی داشتند.

سرمربی تیم ملی افزود: در نیمه دوم برنامه‌ها و تدابیر تاکتیکی‌مان را بهتر اجرا کردیم و به گل رسیدیم. حتی می‌توانستیم به گل دوم هم برسیم، اما برخلاف روند بازی گل خوردیم. پس از آن با تغییرات انجام‌شده امکان تساوی داشتیم، ولی در نهایت نتیجه را واگذار کردیم. با این حال از عملکرد تیمم رضایت دارم.

وی با اشاره به تفاوت شرایط تیم‌ها اظهار داشت: لیگ روسیه هفته یازدهم خود را پشت سر گذاشته، اما لیگ ما در هفته ششم است. طبیعی است که بازیکنان آنها هماهنگ‌تر باشند. با توجه به مصدومان و غایبان تیم و استفاده از یک بازیکن ۱۹ ساله، عملکرد فنی تیم را مثبت ارزیابی می‌کنم.

قلعه‌نویی در پاسخ به این سؤال که آیا دیدار با روسیه محک خوبی برای تیم ملی پیش از جام جهانی بود، گفت: قطعاً همین‌طور است. چنین بازی‌هایی که در آن تیم تحت فشار قرار می‌گیرد، به ما کمک می‌کند نقاط ضعف خود را شناسایی کنیم. روسیه در ۲۰ بازی اخیرش عملکرد بسیار خوبی داشته و دیدار امشب پایاپای بود. این مسابقه برای ما بسیار مفید بود تا برای جام جهانی آماده‌تر شویم.

سرمربی تیم ملی درباره احتمال میزبانی از روسیه نیز گفت: میان فوتبال دو کشور روابط خوبی وجود دارد. حدود دو سال و نیم پیش میزبان روسیه بودیم و اگر شرایط مهیا شود، باز هم از این تیم دعوت خواهیم کرد، چون روسیه حریف بزرگی است و دیدار با آن می‌تواند در مسیر آماده‌سازی ما بسیار مؤثر باشد.

قلعه‌نویی در پایان از میزبانی مناسب روس‌ها و همچنین حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه برای حمایت از تیم ملی قدردانی کرد.

امیر قلعه‌نویی تیم ملی فوتبال تیم ملی ایران تیم ملی روسیه جام جهانی ۲۰۲۶
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
2
4
پاسخ
بنظرم علی دایی با تحصیلات عالی و سابقه فوتبالی جهانی لیاقت مربی بودن تیم ملی ایران رادارد نه امثال قلعه نوی با تحصیلات پایین و سابقه کم فوتبالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
گروهبان قندلی از همه چی راضیه، برد، باخت، مساوی
سیروس قوچانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
اینهمه مفت خور کارشون چیه تو تیم ملی شما بشمارید بالای ۲۰ نفر هستن
حمید رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
وقتی آقای مربی بلد نیست حرف بزند چطور می تواند آرنج بچیند و تاکتیکی را به شاگردانش دیکته کند تا انها موفق شوند
ای هیچ برای هیچ بر خو مپیچ
حسین پورزاد پرسپولیسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
اخراج قلعه نوعی این تیم ملی ایران با گروهبان قندلی افتضاح
رضا هداوندخانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
بابا یکی این گروهبان قندعلی رو توجیه کنه یارو معلوم نیست چی میزنه لا اقل ساقی رو عوض کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
حداقل بنویسید بازی چند شد. این همه مطلب نوشتید نتیجه را نه. این هم شد گزارش خبری؟!
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
مردم باید راضی باشندنه،تو،،تیم سردرگم ،پاس روبه عقب،میانه میدان افتضاح،زدن به عمق ضعیف،دفاع حواس پرت وپشت کردن به حریف بجای فشاربه حریف،،داروازه بان پیروکم رمق،سرعت تیمی کند،،شجاعذحتما در جام جهانی جا می مونه و اخراج هم میشه،،......
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
شما راضی نباشی کی راضی باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
آدم مفلوک و کم سواد این نتیجه برایش راضی کننده ست، بیچاره مردم که ناچارند دم بر نیاورند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
کارشناس روس: بگذارید اسرائیلی‌ها یک بار دیگر موشک‌های ایران را امتحان کنند!
بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن
