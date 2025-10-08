روسیه با رنکینگ ۳۳ و تانزانیا با قرار گرفتن در رده ۱۰۷ جهان، مطمئناً حریفان تدارکاتی ایده‌الی برای تیم ملی نیستند. اگر قلعه‌نویی و همکارانش نتوانند این دو بازی را با عملکردی قانع‌کننده پشت سربگذارند، طبیعی است که یکبار دیگر موج مخالفت‌ها و انتقادات از کادرفنی تیم‌ملی اوج می‌گیرد.

در روزهای برگزاری تورنمنت کافا و تا مدتی پس از آن، نه‌تنها اهالی فوتبال و کارشناسان، ایرادات و انتقادات زیادی مطرح کردند بلکه کار تا جایی پیش رفت که مجریان برنامه‌های فوتبالی و حتی غیرفوتبالی، موضع‌گیری‌هایی تند و علنی علیه سرمربی تیم‌ملی داشتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌ملی فوتبال تحت هدایت امیر قلعه‌نویی در حالی مهیای دو دیدار تدارکاتی پیش‌رو در فیفادی مقابل روسیه و تانزانیا شده که هر چه به جام جهانی نزدیک‌تر می‌شویم، بیم هوداران از احتمال نتایج دور از انتظار و عملکرد ضعیف تیم ملی هم افزایش می‌یابد. واقعیت این است که ترکیب فعلی فدراسیون با ریاست مهدی تاج و تیم‌ملی با هدایت امیر قلعه‌نویی، چندان دورنمای روشنی مقابل مردم و علاقه‌مندان به فوتبال قرار نمی‌دهد.

در چنین اوضاعی بدیهی است که اگر اتفاق ناخوشایندی بیفتد، یکی از دو جبهه سعی می‌کند تمام تقصیر و علل ناکامی را به گردن طرف مقابل بیندازد. احتمالاً با همین تفکر است که رئیس فدراسیون فوتبال در اظهارنظرهای اخیر خود، بر وعده قلعه‌نویی برای موفقیت در جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، تأکید دارد.

مهدی تاج در دو مصاحبه جداگانه که در مدت اخیر داشت، نقل‌قولی از قلعه‌نویی مطرح کرده که نشان از قول سرمربی تیم ملی دارد. تاج اوایل ماه جاری در مصاحبه‌ای گفت: «انتظار مردم این است که این بار در جام جهانی از گروه صعود کنیم و امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، اطمینان خود را برای عبور از مرحله گروهی جام جهانی ابراز کرده است. صعود به جام‌جهانی خودش یک توفیق است، ولی باید ان‌شالله امسال اتفاقی رخ دهد که تا به حال رخ نداده.» رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه ابراز امیدواری کرد که سرمربی تیم ملی، بر روی این هدف تمرکز کرده و موفق به تحقق آن شود. او با تأکید مجدد بر صحبت‌های قلعه‌نویی، گفت: «خود ایشان به من گفت مطمئن هستم که از مرحله گروهی جام‌جهانی بالا می‌رویم.»

حال اینکه تیم ملی در روزهای آینده باید برابر تیم‌هایی به میدان برود که از لحاظ جایگاه در فوتبال دنیا، پایین‌تر از تیم ملی ایران هستند. روسیه تحریمی با رنکینگ ۳۳ و تانزانیا با قرار گرفتن در رده ۱۰۷ جهان، مطمئناً حریفان تدارکاتی ایده‌الی برای تیم ملی نیستند. اما همانطور که یحیی گل‌محمدی گفته «این بازی‌های دوستانه از هیچی بهتر است.» فقط همین! اما اگر قلعه‌نویی و همکارانش نتوانند این دو بازی به ظاهر ساده و تدارکاتی را با عملکردی قانع‌کننده پشت سربگذارند، طبیعی است که یکبار دیگر موج مخالفت‌ها و انتقادات از کادر فنی تیم ملی اوج می‌گیرد و همچون مدتی قبل، مطالبه بخشی از بدنه فوتبال برای تغییر سرمربی هم مطرح خواهد شد.

برای این مهم کافی است فلش‌بکی به تورنمنت کافا و نتایج تیم ملی بزنیم که با شکست برابر ازبکستان پایان رفت. در روزهای برگزاری تورنمنت کافا و تا مدتی پس از آن، نه‌تنها اهالی فوتبال و کارشناسان، ایرادات و انتقادات زیادی مطرح کردند بلکه کار تا جایی پیش رفت که مجریان برنامه‌های فوتبالی و حتی غیرفوتبالی، موضع‌گیری‌هایی تند و علنی علیه سرمربی تیم‌ملی داشتند و اوضاع به‌گونه‌ای بود که به‌نظر می‌رسید مجوز انتقاد تند و حتی حمله به قلعه‌نویی از سوی برنامه‌های مختلف تلویزیون توسط مسئولان صداوسیما که همواره مدعی یار دوازدهم تیم‌ملی هستند، صادر شده بود. از آنجایی که تاج رابطه صمیمانه و خوبی با رئیس سازمان صداوسیما و تعدادی از تهیه‌کنندگان برنامه‌های تخصصی فوتبال دارد، انتقادها از امیر قلعه‌نویی در صداوسیما کمی عجیب بود و متناقض با سیاست‌های قبلی به نظر می‌رسید. در آن مقطع یکی از مجریان غیر ورزشی تلویزیون در انتقاد از عملکرد تیم ملی فوتبال صحبت کرد و به کنایه گفت: «دست‌تان را می‌بوسیم که نباختید!»

مهدی تاج همان رئیس فدراسیونی است که تنها چند ماه پیش از آغاز جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر دست به تغییری مهم زد. تاج با یک دلیل ساده اما مهم اقدام به برکناری دراگان اسکوچیچ و بازگرداندن کارلوس کی‌روش کرد. در آن مقطع نظریه‌ای نسبتاً گسترده میان افکارعمومی و البته از مسئولان وقت سیاسی کشور از جمله افرادی در نهاد ریاست جمهوری وجود داشت مبنی بر اینکه اگر با اسکوچیچ به جام‌جهانی قطر برویم، تیم‌ملی مقابل حریفی چون انگلیس ۵-۴ گل دریافت می‌کند. در واقع همگروهی با انگلیس و آمریکا بر حساسیت‌ها افزود و زمینه را برای آنچه مهدی تاج در ذهن داشت، آماده کرد. گرچه در نهایت تیم‌ملی ۶ گل از انگلیس خورد و برابر آمریکا هم به آنچه رویای میلیون‌ها ایرانی را محقق می‌کرد، دست نیافت. یک تساوی کافی بود تا ایران برای نخستین‌بار راهی مرحله حذفی جام‌جهانی شود، اما با یک گل مغلوب آمریکا شد.

حالا هم حساسیت‌ها اگر بیشتر از دوره قبل نباشد، کمتر نیست. تیم‌ملی در شرایط خاصی ‌که کشور در آن قرار گرفته و بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه خاک ایران، باید حدود ۸ ماه دیگر در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آوردگاه فوتبال دنیا شرکت کند. مهدی تاج در تمام ماه‌های گذشته به خصوص بعد از مسجل شدن صعود تیم‌ملی به جام‌جهانی که تعدادی از کارشناسان تأکید داشتند حالا وقت تغییر و استخدام یک مربی درجه‌یک خارجی است، سعی کرد به انحاء مختلف حمایت خود از امیر قلعه‌نویی را نشان دهد. رئیس فدراسیون فوتبال یکی، دو بار هم در اظهار نظرهایش تأکید کرد که تیم ملی با قلعه‌نویی راهی جام‌جهانی خواهد شد.

مجموعه‌ای از عوامل از جمله حمایت‌های پیشین تاج از قلعه‌نویی، کار را برای برکناری او سخت‌تر کرده است. در همین راستا به نظر می‌رسد کلید ماجرا جای دیگری است. در شرایطی که نظرسنجی‌ها و واکنش هواداران در فضای مجازی نشان می‌دهد افکارعمومی از تغییر در رأس کادرفنی تیم‌ملی حمایت می‌کند، بنابراین گره اصلی باید جای دیگری باشد. چراغ سبز از سوی مسئولان بالادستی؛ حتی بالاتر از وزارت ورزش.

شواهد و قرائن و البته اظهارنظرها مؤید آن است که در داخل پیش‌بینی‌هایی مبنی بر احتمال عدم همکاری و سنگ‌اندازی‌هایی از سوی کشورهای میزبان جام جهانی و به طور خاص آمریکا وجود دارد. در چنین شرایطی اگر یک سرمربی نام آشنای بین‌المللی (مثلاً نامی در حد و اندازه کی‌روش و جایگاهی که در فوتبال دنیا داشت)، هدایت تیم ملی را برعهده داشته باشد، اوضاع به سود ایران خواهد بود چرا که هر جمله اعتراضی او نسبت به اقدامات کشور میزبان علیه تیم‌ملی ایران، می‌تواند ابعاد جهانی پیدا کند و رسانه‌های مطرح دنیا آن را پوشش دهند.

طبیعتاً در شرایط مشابه، صحبت‌های مربی ایرانی (قلعه‌نویی) به مراتب توجهات کمتری را به سمت خود جلب می‌کند. این موضوع را باید در کنار فاکتوری چون مسائل فنی و تقویت تیم در نظر گرفت و مجموعه اینها می‌تواند باعث شود برکناری قلعه‌نویی به عنوان گزینه‌ای جدی روی میز باشد.