مسیر آماده‌سازی تیم‌ملی فوتبال ایران برای حضوری قدرتمند در جام‌جهانی ۲۰۲۶ که با شرکت در تورنمنت کافا آغاز شد، با روسیه و تانزانیا ادامه پیدا می‌کند. حالا مهم‌ترین سوال این است که چرا فدراسیون قادر به انتخاب حریفانی بهتر و قدرتمند برای تدارک مناسب تیم ملی نیست.

یحیی گل‌محمدی معتقد است در شرایط فعلی بازی با روسیه از «هیچی» بهتر است. اظهارنظری که خود گویای وضعیتی است که چندان خوشایند نیست. در واقع تردیدی وجود ندارد که تیم ملی نیازمند حریفانی بهتر برای تدارک است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران گام نخست در مسیر آماده‌سازی برای جام‌جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را با حضور در تورنمنت کافا پشت سرگذاشت. تورنمنتی که از ابتدا تا انتهای آن حاشیه داشت و در نهایت بزرگ‌ترین دستاوردش این بود که مشخص شد تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی چقدر با نقطه ایده‌آل فاصله دارد.

تیمی که رویا دارد و قرار است از فرصت افزایش تیم‌ها در جام‌جهانی، نهایت استفاده را ببرد و بالاخره در تورنمنتی که با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود، برای نخستین‌بار از مرحله گروهی صعود کند. به زعم بسیاری از کارشناسان، تیم‌ملی با مشکلات فنی و تاکتیکی مهمی دست و پنجه نرم می‌کند و بدیهی است که چنین تیمی باید در فاصله باقی‌مانده تا آغاز جام جهانی در «فیفادی» با بازی‌های تدارکاتی، نقص‌ها را برطرف کند و آماده تحقق رویای میلیون‌ها ایرانی علاقه‌مند به فوتبال شود.

در چنین شرایطی فیفادی مهرماه هم از راه رسید و تیم ملی باید برابر دو تیم روسیه و تانزانیا، صف‌آرایی کند. اما چرا روسیه و تانزانیا؟ یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان، معتقد است در شرایط فعلی بازی با روسیه از «هیچی» بهتر است. او می‌گوید در شرایطی که تیم ملی امکان بازی‌های بین‌المللی سطح بالا را ندارد، بازی با روسیه نسبت به دیگر تیم‌هایی که تیم ملی با آنها بازی کرده، می‌تواند محک مناسبی باشد. البته ابراهیم قاسمپور پا را فراتر گذاشته و واضح‌تر به این پرسش پاسخ داده است. این پیشکسوت شناخته شده فوتبال معتقد است: «ما به بازی با تیم‌های قوی‌تر از روسیه و تانزانیا نیاز داریم، اما شرایط موجود، مشکلات مالی و حتی مسائل سیاسی اجازه نمی‌دهند که تیم‌های بزرگ با ما بازی کنند. همین عوامل باعث می‌شود ما بازی تدارکاتی خوبی نداشته باشیم.»

با تمام این اوصاف، به تمام عواملی که وجود دارد و باعث می‌شود تیم ملی نتواند حریفان تدارکاتی مناسب انتخاب کند، باید ضعف فدراسیون فوتبال را هم اضافه کرد. در هر حال از مهدی تاج که نایب رئیس و رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC است و عضویت در کمیته مسابقات فیفا را برعهده دارد، انتظار می‌رود بتواند ارتباطات قوی‌تری داشته و از آن در مواقع خاص که نیاز است، بهره ببرد. به‌خصوص که رئیس فدراسیون فوتبال بار‌ها تأکید کرده روابط بسیار خوب و نزدیکی با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا دارد. از سویی انتخاب چنین حریفانی نمایانگر یک واقعیت است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. در شرایطی که کمبود اعتبارات، تحریم‌ها و تنش در خاورمیانه از اهم دلایلی است که فعلاً خبری از نام بزرگ برای تدارک تیم ملی است، اما جایگاه دیپلماسی ورزشی که عملکرد مناسبی در آن وجود ندارد هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

آنچه حائز اهمیت است اینکه روسیه در سال‌های اخیر در انزوای بین‌المللی ورزشی به سر می‌برد و بدیهی است که بازیکنان تیم ملی فوتبال روسیه در وضعیت کاملاً ایده‌آل مسابقه و رقابت قرار نداشته باشند. شرایط تیم ملی روسیه شبیه یک تیم باشگاهی است که فقط تمرین می‌کند و قرار نیست در مسابقات لیگ حضور پیدا کند. روسیه پس از تعلیق از سوی یوفا و فیفا، در ۳ سال اخیر مقابل تیم‌های چندان قدرتمندی قرار نگرفته و تساوی برابر کامرون و نیجریه و برد پرگل مقابل تیم ملی صربستان جزو نتایج خوب این تیم محسوب می‌شود. در هر حال روس‌ها آماده حضوری قدرتمند در رقابت‌ها، در دوران احتمالی پس از تعلیق می‌شوند و در سمت مقابل، دیدار امشب فرصت خوبی برای ژنرال و همکارانش است تا با ارائه یک بازی خوب و کسب پیروزی تا حدودی از زیر بار فشار‌ها و انتقادات چند ماه اخیر خارج شوند.

نکته مهم اینکه دیدار‌های تدارکاتی در این فیفادی و پنجره بعدی همچنان در رنکینگ فیفا تأثیری هر چند اندک، دارند و می‌توانند به تیم ملی برای رسیدن به رویای حضور در سید ۲ برای قرعه‌کشی جام‌جهانی کمک کنند.

حریف بعدی شاگردان قلعه‌نویی، تیمی است که تردید‌ها درباره مؤثر بودن بازی با آنها، حتی بیشتر از روسیه است. تیمی که در رده ۱۰۷ فیفا قرار دارد و قطعاً برای آنها مصاف با تیم بیست‌و‌یکم این رده‌بندی، دستاورد بیشتری خواهد داشت. ارزش تیم ملی فوتبال تانزانیا بر اساس «ترانسفر مارکت» سه میلیون و ۱۳۰ هزار دلار است، در‌ حالی‌که ارزش تیم ملی ایران را ۲۹‌ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار تخمین زده‌اند.

در هر حال واقعیت این است که اگر در ولگوگراد روسیه، از تیم ملی فوتبال ایران با موسیقی و نان محلی استقبال شد، در جام جهانی رقبا نهایت سعی و توان خود را به کار می‌گیرند تا با گل از قلعه‌نویی و شاگردانش پذیرایی کنند! تنها چند ماه زمان باقی است تا به بهترین شکل ممکن آماده رویارویی با حریفان شد.