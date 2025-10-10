واکنش موسوی به ناکامی ترامپ از دریافت صلح نوبل

معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور، تاکید کرد: از امروز خدا به دنیا رحم کند که این ‎دُن کیشوت معاصر احتمالا حتی ژست صلح طلبی هم نگیرد.

به گزارش تابناک، معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور، تاکید کرد: از امروز خدا به دنیا رحم کند که این ‎دُن کیشوت معاصر احتمالا حتی ژست صلح طلبی هم نگیرد. سید عباس موسوی در شبکه ایکس نوشت:

《وزارت دفاع آمریکا را به وزارت ‎جنگ تبدیل کرد،

راه حلش برای حل مسائل جهانی، صلح از طریق قدرت بود،به تاسیسات هسته ای تحت نظارت در ایران ‎حمله مستقیم نظامی کرد، همین روزها آماده جنگ با ونزوئلاست، دست رژیم اسرائیل را در ‎نسل‌کشی تاریخی در غزه باز گذاشت...

آنگاه توقع دریافت جایزه ‎نوبل صلح هم داشت!

تکمله: از امروز خدا به دنیا رحم کند که این ‎دُن کیشوت معاصر احتمالا حتی ژست صلح طلبی هم نگیرد! 》

بر اساس این گزارش، امروز (جمعه ۱۸ مهر) کمیته نوبل در اسلو، برنده جایزه صلح نوبل را اعلام کرد.

«ماریا کورینا ماچادو» چهره مخالف دولت ونزوئلا که از سوی غرب حمایت می‌شود، جایزه صلح نوبل را به دلیل آنچه «تلاش بی‌وقفه‌ در ترویج حقوق دموکراتیک برای مردم ونزوئلا و مبارزه برای دستیابی به یک انتقال عادلانه و صلح‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» خوانده شده، دریافت کرد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا هم که با ادعای پایان‌دادن به جنگ‌ها، به‌دنبال کسب این جایزه بود، از رسیدن به آرزوی خود ناکام ماند.