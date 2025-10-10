En
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ متن کامل گفت‌و‌گو به ایران تحویل شد

خبرگزاری تاس روسیه در نهم اکتبر به نقل از پوتین گزارش داد که اسرائیل در حال حاضر علاقه‌ای به جنگ با ایران ندارد.
«امواج میدیا» مدعی شده مشاوری از سوی پوتین با سفیر ایران در مسکو دیدار کرده و «متن کامل مکالمه تلفنی نتانیاهو و پوتین را برای او خوانده است.»

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز پنجشنبه ۱۷ مهر گفته که اسرائیل از طریق کانال‌های محرمانه به اطلاع مسکو رسانده که به دنبال درگیری با ایران نیست.

پوتین که در نشست «روسیه - آسیای مرکزی» حضور داشت تصریح کرد که مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی قابل حل است. او تأکید کرد که مسکو با شرکای ایرانی خود در تماس نزدیک است و ایران آمادگی دارد تا راه‌حل‌های مورد توافق را دنبال کند و همکاری سازنده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر بگیرد.

او گفت: ما با شرکای ایرانی خود در تماس نزدیک هستیم و عزم آنها را برای یافتن راه‌حل‌های قابل قبول متقابل و از سرگیری همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احساس می‌کنیم.

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که مسئله هسته‌ای ایران فقط از طریق دیپلماتیک قابل حل‌وفصل می‌باشد.

به نوشته خبرگزاری تاس، رئیس‌جمهور روسیه تأیید کرد که با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، به تفصیل در مورد وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو کرده است.

وی گفت: اگر توجه داشته باشید، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً از کشور ما بازدید کرد. ما این موضوع را به تفصیل مورد بحث قرار دادیم و او همچنین به تعهد طرف ایرانی برای حل همه مسائل اشاره کرد.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جریان سفرش به روسیه، تمایل ایران برای حل تمام مسائل مرتبط با توافق هسته‌ای را مورد تاکید قرار داده است.

به گفته پوتین «هنوز مسائل فنی وجود دارد، اما همه آنها، هنگامی که توافقات حاصل شده اجرا شوند، در دستیابی به توافق نهایی در مورد این مسئله بسیار پیچیده منطقه‌ای نقش خواهند داشت.»

پوتین همچنین گفت که اسرائیل از طریق تماس‌های محرمانه به روسیه اعلام کرده که تمایلی به هیچ نوع رویارویی با ایران ندارد و به‌دنبال حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اوضاع» است، افزود: «ما به تماس‌ها با اسرائیل ادامه می‌دهیم و از رهبران اسرائیلی پیام‌هایی دریافت کرده‌ایم تا به دوستان ایرانی‌مان منتقل کنیم و آن این است که اسرائیل خواهان حل‌وفصل دیپلماتیک است و به دنبال درگیری نیست.»

«امواج میدیا» در خصوص این موضوع در گزارشی نوشته است: «یک منبع سیاسی بلندپایه ایرانی که خواست هویتش فاش نشود، به «امواج میدیا» تأیید کرد که مسکو «ادعای تمایل اسرائیل برای جلوگیری از دور جدیدی از خصومت‌ها» را منتقل کرده است. به گفته این منبع، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفتگوی تلفنی روز ششم اکتبر با پوتین، از او خواسته این پیام را به ایرانیان برساند. این منبع افزود که سپس مشاوری از سوی پوتین با سفیر ایران در مسکو دیدار کرده و «متن کامل مکالمه تلفنی نتانیاهو و پوتین را برای او خوانده است.»

همزمان، ادعا‌هایی درباره افشای اسناد روسی حاکی از آن است که ایران قراردادی ۶ میلیارد دلاری با روسیه برای خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخو-۳۵ امضا کرده است.

اظهارات پوتین در آستانه اجرای طرح صلح غزه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده و گمانه‌زنی‌هایی درباره کاهش احتمالی تنش در سطح گسترده‌تر به گوش می‌رسد.

ترامپ در نهم اکتبر با توصیف تصمیم خود برای بمباران تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران در ژوئن به عنوان اقدامی «بسیار مهم»، ادعا کرد: «ایران اکنون می‌خواهد بر روی صلح کار کند، آنها به ما اطلاع داده‌اند؛ و آنها اعتراف کرده‌اند که کاملاً با این معامله موافق هستند؛ بنابراین ما از این موضوع قدردانی می‌کنیم و با ایران کار خواهیم کرد.» وی افزود: «ما می‌خواهیم شاهد بازسازی کشور آنها نیز باشیم، اما آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

در حالی که ایران به طور رسمی از طرح آتش‌بس غزه حمایت کرده، به نظر می‌رسد برخی مقامات ارشد آن را نشانه‌ای از آغاز درگیری در مناطق دیگر می‌دانند.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور سیاست خارجی رهبر انقلاب، در توئیتر با استفاده از هشتگ «عراق_یمن_لبنان» نوشت: «شروع آتش‌بس در غزه ممکن است پایان پشت پرده آتش‌بس در جای دیگری باشد!»

به نوشته «امواج میدیا» این پست به این صورت تفسیر شده که با برقراری آتش‌بس در غزه، اسرائیل ممکن است بخواهد از این فرصت برای تشدید رویارویی خود با ایران و «محور مقاومت» در دیگر مناطق استفاده کند.

