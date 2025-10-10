دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست خارجی گفت: فکر می‌کنم اگر از ما (اظهارنظری) خواسته شود، در همین لحظه از نامزدی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم.

آیا پوتین و زلنسکی، ترامپ را برای نوبل می‌خواهند؟

یوری اوشاکوف در گفت‌وگو با مجله «لایف» در پاسخ به پرسشی درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهور اوکراین مبنی بر نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل در ازای تحویل موشک‌های تاماهاوک به اوکراین را شگفت‌انگیز خواند و گفت چنین تفکری نشان‌دهنده ماهیت واقعی افراد است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دستیار پوتین افزود: اختصاص جایزه صلح برای تأمین سلاح؟! حتی ایده آن هم وحشتناک و احمقانه است.

بنا بر گزارش این رسانه روس، ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین پیشتر گفته بود که اگر ترامپ موشک‌های تاماهاوک را به اوکراین تحویل دهد، کی‌یف او را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد خواهد کرد.

ریانووستی در ادامه نوشت:‌ اوایل مهر ۱۴۰۴ پارک سوخون وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین المللی کامبوج در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که کشورش ترامپ را به دلیل دستیابی به آتش‌بس در درگیری مرزی با تایلند، برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده است.

این رسانه روس افزود: این اولین تلاش رهبر آمریکا برای دریافت جایزه صلح نوبل نیست، چرا که ترامپ در طول دوره اول ریاست جمهوری خود، سه بار نامزد این جایزه شد اما در دستیابی به آن ناموفق بود.

پیش از این ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که در هفت ماه تصدی مسئولیت ریاست‌جمهوری این کشور، به هفت درگیری در جهان پایان داده است. او به عنوان نمونه ادعا کرد که مقامات صربستان در حال آماده شدن برای شروع جنگ با کوزوو بودند، اما ایالات متحده توانست این درگیری را متوقف کند.

این رسانه دولتی روسیه افزود: هیچ تاییدیه‌ای برای این ادعای ترامپ وجود ندارد.

خبرگزاری روسی اینترفکس نیز در این باره نوشت:‌ یک روز قبل، رئیس‌جمهور مصر و نخست‌وزیر اسرائیل اعطای جایزه صلح نوبل به ترامپ را خواستار شدند.

بنا بر گزارش روزنامه دیلی نیوز مصر، السیسی رئیس‌جمهور مصر پنجشنبه در تماس تلفنی با ترامپ تأکید کرد که رهبر ایالات متحده باید به خاطر نقشش در دستیابی به توافق بین اسرائیل و حماس در مورد مرحله اول طرح صلح غزه مورد حمایت ایالات متحده، این جایزه را دریافت کند.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌تر حکم بازداشت وی به عنوان جنایتکار جنگی را صادر کرده است، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جایزه صلح نوبل را به دونالد ترامپ بدهید، او شایسته آن است.»