En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا پوتین و زلنسکی، ترامپ را برای نوبل می‌خواهند؟

دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست خارجی گفت: فکر می‌کنم اگر از ما (اظهارنظری) خواسته شود، در همین لحظه از نامزدی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای دریافت جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۲۸
| |
1622 بازدید

آیا پوتین و زلنسکی، ترامپ را برای نوبل می‌خواهند؟

یوری اوشاکوف در گفت‌وگو با مجله «لایف» در پاسخ به پرسشی درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهور اوکراین مبنی بر نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل در ازای تحویل موشک‌های تاماهاوک به اوکراین را شگفت‌انگیز خواند و گفت چنین تفکری نشان‌دهنده ماهیت واقعی افراد است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دستیار پوتین افزود: اختصاص جایزه صلح برای تأمین سلاح؟! حتی ایده آن هم وحشتناک و احمقانه است.

بنا بر گزارش این رسانه روس، ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین پیشتر گفته بود که اگر ترامپ موشک‌های تاماهاوک را به اوکراین تحویل دهد، کی‌یف او را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد خواهد کرد.

ریانووستی در ادامه نوشت:‌ اوایل مهر ۱۴۰۴ پارک سوخون وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین المللی کامبوج در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که کشورش ترامپ را به دلیل دستیابی به آتش‌بس در درگیری مرزی با تایلند، برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده است.
این رسانه روس افزود: این اولین تلاش رهبر آمریکا برای دریافت جایزه صلح نوبل نیست، چرا که ترامپ در طول دوره اول ریاست جمهوری خود، سه بار نامزد این جایزه شد اما در دستیابی به آن ناموفق بود.

پیش از این ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که در هفت ماه تصدی مسئولیت ریاست‌جمهوری این کشور، به هفت درگیری در جهان پایان داده است. او به عنوان نمونه ادعا کرد که مقامات صربستان در حال آماده شدن برای شروع جنگ با کوزوو بودند، اما ایالات متحده توانست این درگیری را متوقف کند.
این رسانه دولتی روسیه افزود: هیچ تاییدیه‌ای برای این ادعای ترامپ وجود ندارد.

خبرگزاری روسی اینترفکس نیز در این باره نوشت:‌ یک روز قبل، رئیس‌جمهور مصر و نخست‌وزیر اسرائیل اعطای جایزه صلح نوبل به ترامپ را خواستار شدند. 

بنا بر گزارش روزنامه دیلی نیوز مصر، السیسی رئیس‌جمهور مصر پنجشنبه در تماس تلفنی با ترامپ تأکید کرد که رهبر ایالات متحده باید به خاطر نقشش در دستیابی به توافق بین اسرائیل و حماس در مورد مرحله اول طرح صلح غزه مورد حمایت ایالات متحده، این جایزه را دریافت کند.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌تر حکم بازداشت وی به عنوان جنایتکار جنگی را صادر کرده است، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جایزه صلح نوبل را به دونالد ترامپ بدهید، او شایسته آن است.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
یوری اوشاکوف اوکراین روسیه پوتین ترامپ صلح نوبل جایزه نوبل طرح صلح خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساعت صفر نوبل ۲۰۲۵؛ فقط ۳۰ دقیقه!
ترامپ: از پوتین ناراضی‌ام، روسیه تحریم می‌شود
تمسخر ترامپ برای دریافت جایزه نوبل صلح
جدیدترین توئیت ترامپ درباره جنگ
پوتین از دلایل اصلی جنگی اوکراین پرده برداشت
زلنسکی برای دیدار با ترامپ و پوتین شرط گذاشت
دستور پوتین به توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین
ترامپ از خط قرمز زلنسکی گذشت
زلنسکی: روسیه صلح نمی‌خواهد
اوکراین طرح صلح کیسینجر را رد کرد
اعلام عربستان برای میزبانی نشست میان پوتین و ترامپ
برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۴ معرفی شد
اعلام آمادگی پوتین برای گفت‌وگو با ترامپ
قیمت نفت نگرانی‌های عرضه را تشدید کرد
پوتین: به دنبال پیشروی بیشتر در خاک اوکراین هستیم
ترامپ روسیه را تحریم می کند!
ادعای عجیب ترامپ درباره توافق روسیه و اوکراین!
پوتین: روسیه از پایان درگیری در شرق اوکراین استقبال می‌کند
پوتین فردا به عربستان و امارات می‌رود
هشدار برنده جایزه صلح نوبل درباره خطر ترامپ
پوتین: روسیه در حوادث کریمه محک خورد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005asu
tabnak.ir/005asu