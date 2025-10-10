لاوروف تأکید کرد: اقدام غیرقانونی غرب برای احیای تحریم‌های ایران که تلاش دارند آن را به عنوان یک اقدام قانونی جلوه دهند، کاملاً ظالمانه است.

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه بسیاری از کشورهای غربی به دنبال حفظ نگرش محتاطانه کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نسبت به ایران است، گفت: کار انگلیسی‌ها در این زمینه از رویکرد معروفشان با عنوان «تفرقه بیانداز و حکومت کن» هم گذشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرگئی لاوروف شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشاتودی (RT) افزود: انگلیسی‌ها همواره به خاطر این رویکرد مشهور بوده‌اند و در موضوع روابط ایران و کشورهای عربی، اقدامات آنها حتی محدود به عبارت «تفرقه بیانداز» هم نیست، بلکه رویکرد آنها، «در مقابل هم قرار دادن و حکومت کردن» است.



وی از اینکه گرایش‌های استعماری و نئواستعماری هنوز محور اقدامات برخی کشورهای غربی را شکل می‌دهد، ابراز تأسف کرد.

ایران، کشور کلیدی در خلیج فارس است

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه در سال‌های اخیر، از جمله با کمک مسکو، تغییرات مثبتی در روابط بین ایران و کشورهای عربی رخ داده است، گفت: ایران، یک کشور کلیدی در «خلیج فارس» است.

وی افزود: ما فعالانه از تغییرات مثبت در روابط ایران و کشورهای عربی استقبال کرده‌ایم زیرا سال‌هاست که مفهوم امنیت جمعی را در منطقه خلیج فارس دنبال می‌کنیم.

لاوروف اظهار داشت: روسیه به دنبال آن است که همه کشورهای ساحلی خلیج‌فارس روندی از اعتمادسازی و توسعه پروژه‌های سودمند متقابل را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: احتمالاً بسیاری (در غرب) نمی‌خواهند این اتفاق رخ دهد و ایران از مشکلاتی که به آن تحمیل شده، رهایی یابد.

اقدام غرب برای احیای تحریم‌های ایران، غیرقانونی و ظالمانه است

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد:‌ اقدام غیرقانونی غرب برای احیای تحریم‌های ایران که تلاش دارند آن را به عنوان یک اقدام قانونی جلوه دهند، کاملاً ظالمانه است.

ایران،‌ انعطاف‌پذیر و خلاق عمل کرد اما غرب ...

وی افزود: این اقدام در حالی صورت گرفت که ایران پیوسته از حل و فصل مسائل در چارچوب مذاکرات حمایت کرده، در رویکردهای خود انعطاف‌پذیری و خلاقیت نشان داد اما غرب دائماً مذاکرات را به دور دیگر موکول می‌کرد. در نهایت نیز، غرب، پیشنهادها و توافقات اولیه را کنار گذاشت و رویکرد باج‌گیری، دیکتاتوری و تهدید را دنبال کرد.

ماجرای اضافه شدن اسنپ‌بک به قطعنامه ۲۲۳۱

وزیر امور خارجه روسیه که یکی از امضاکنندگان برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و گروه ۱ + ۵ به نمایندگی از کشورش بود، گفت: یادآوری می‌کنم که ایران از سال ۲۰۱۵ در زمان تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در تأیید برجام، این توافق را اجرا می‌کرد و سپس، این ایالات متحده بود که خروج خود را از این توافق اعلام کرد.

وی افزود: اروپایی‌ها که موظف به اجرای (برجام به عنوان) «نتیجه کار خود» بودند، به جای اینکه در اصل برای حفظ این «توافق» صحبت کنند، شروع به «همکاری» با واشنگتن و متقاعد کردن ایرانیان کردند: (و می‌گفتند:) «بسیار خب، آمریکایی‌ها از رعایت آن خودداری کردند، اما ناراحت نشوید، بیایید موضوع دیگری ارائه دهیم، اینجا تسلیم شوید.»

اقدام غرب درباره ایران، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

لاوروف خاطرنشان کرد:‌ اقدام غرب برای بازگرداندن تحریم‌های ایران، آشکارا قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

وی با اشاره به مشارکت خود در فرایند نهایی کردن توافق برجام افزود: غربی‌ها از یکی از مفاد این توافق،‌ سوءاستفاده کردند، ماده‌ای که در سال ۲۰۱۵ سؤالات جدی ایجاد کرد.

ماجرای اضافه‌شدن اسنپ‌بک

وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت ایران (که به عنوان مذاکره‌کننده عمل می‌کرد) گفت که خوب است که ما در مورد همه چیز توافق کرده‌ایم (و این یک سند بزرگ بود که جزئیات فنی، حقوقی و عملی را شرح می‌داد) و پیشنهاد داد که از آنجایی که بسیاری در ایالات متحده به تهران اعتماد ندارند، برای متقاعد کردن آنها، بندی بنویسیم که بیان می‌کند اگر ایران هر یک از مفاد برجام را نقض یا از اجرای آن خودداری کند، قطعنامه‌ای به طور خودکار تصویب می‌شود که تحریم‌ها را دوباره اعمال می‌کند؛ این گونه شد که غربی‌ها، طرحی ارائه دادند که به وضوح به نفع هر کسی است که می‌خواهد تحریم‌ها را علیه ایران دوباره اعمال کند.

کشوری مجازات شد که هیچ چیز را نقض نکرده بود

لاوروف خاطرنشان کرد: من مطمئن هستم که ایرانی‌ها فقط به یک دلیل با این توافق موافقت کردند؛ آنها هیچ قصد یا تمایلی برای نقض هیچ بخشی از توافق را نداشتند. بنابراین، با وجدانی آسوده و قلبی مطمئن، این سند بی‌سابقه را امضا کردند، که غرب اکنون به شدت از آن سوءاستفاده کرده و همه چیز را وارونه جلوه داده است.

وی با اشاره به اقدامات غرب در موضوع بازگرداندن تحریم‌های لغو شده ایران ادامه داد: بدین ترتیب، غربی‌ها کشوری را مجازات کردند که تا زمانی که غرب برجام را رها نکرده بود، هیچ چیز را نقض نکرده بود و به همه چیز پایبند بود.

غرب در مذاکرات مانع‌تراشی می‌کند

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه ایرانی‌ها همچنان آماده مذاکره هستند؛ خاطرنشان کرد: غرب عمداً تمام تلاش خود را می‌کند تا از این مذاکرات با ایالات متحده جلوگیری کند (اگرچه ایرانی‌ها همیشه برای این کار آماده بوده‌اند) و مانع از سرگیری همکاری عادی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شوند.

وی تصریح کرد: مجموعه اقدامات آنها به گونه‌ای است که انگار به صورت عامدانه در صدد تحریک یک درگیری بزرگ هستند.

وضعیت غزه، فاجعه بار است

لاوروف در پاسخ به پرسش دیگری در این مصاحبه که قبل از نهایی شدن توافق برای حل و فصل نوار غزه انجام شده است، گفت: وضعیت غزه،‌ فاجعه بار است و این کلمات، اغراق‌آمیز نیست. ‌امروز کلماتی مانند «نسل‌کشی» و «قحطی» از بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و از بسیاری از نمایندگان رسمی سازمان‌های بین‌المللی شنیده می‌شود. کودکان از گرسنگی می‌میرند.

وی تصریح کرد:‌ کل تلفات غزه، تنها بر اساس آمار رسمی، در دو سال گذشته ۶۵ هزار نفر بوده است. اکثریت قریب به اتفاق آنها غیرنظامیان هستند: زنان، کودکان و سالمندان؛ علاوه بر این، ۱۷۰ هزار نفر نیز زخمی و صدها هزار نفر هم آواره شده‌اند.

وزیر امور خارجه روسیه گفت:‌ برای مقایسه، جان باختن ۶۵ هزار نفر از غیرنظامیان در نوار غزه در دو سال گذشته بیش از دو برابر کل غیرنظامیان کشته شده در اوکراین طی ۱۲ سال گذشته است؛ از این رو، وضعیت غزه وخیم است.

لاوروف با اشاره به آنچه ایده‌های عجیب و غریب اوایل دولت ترامپ درباره غزه خواند، گفت: کشورهای غربی قاطعانه با طرح دولت آمریکا درباره اسکان مجدد (کوچاندن) فلسطینیان مخالفت کردند، در درجه اول، مصر و اردن،‌ نزدیکترین همسایگان فلسطین، جایی که آمریکایی‌ها می‌خواستند بیشتر ساکنان نوار غزه را در این کشورها اسکان دهند،‌ با این طرح مخالفت کردند.

وی ادامه داد:‌ سپس گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه با اتخاذ چنین موضع سرسختانه‌ای از سوی اعراب، آنها شروع به جستجوی مکان‌های دیگر کردند. در این میان، از سومالی و حتی اندونزی و سودان جنوبی نام برده شد. همه می‌دانند که این نه تنها برای فلسطینی‌ها از نظر بشردوستانه، بلکه برای اقتدار سازمان ملل که در سال ۱۹۴۷ یک کشور فلسطینی را در کنار کشور اسرائیل اعلام کرد، اسکان مجدد فلسطینیان،‌ یک فاجعه محسوب می‌شود.

وی افزود اعراب ممکن است در آن زمان تا حدودی بی‌پروا عمل کرده باشند. رویدادهایی آغاز شد که در نهایت منجر به درگیری‌های خونین و کوچک شدن سرزمین‌های در نظر گرفته شده برای یک کشور فلسطینی شد، اما با این وجود، تصمیم شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی لغو نشده است. این کشور باید ایجاد شود.

وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد:‌ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل - که اتفاقاً اخیراً با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، از جمله در مورد مسائل مربوط به حل و فصل مسائل فلسطین صحبت کرده است- بارها علناً اعلام کرده است که هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت. اگر به طرح ترامپ نگاه کنید، که ما آن را گامی مثبت می‌دانیم، اشاره به لزوم توقف خونریزی، نجات جان انسان‌ها و بازسازی نوار غزه، شهر غزه یا آنچه از آنها باقی مانده، جالب توجه است. در این طرح به کلمه «کشور» نیز اشاره شده است.

وی تصریح کرد: همه این موارد به صورت کاملاً کلی در طرح ترامپ بیان شده است، در چنین وضعیتی، این طرح به آنچه که از نوار غزه باقی مانده است، مربوط می‌شود. در طرح ترامپ به کرانه باختری اشاره نشده است. ما واقع‌گرا هستیم و فکر می‌کنیم که این طرح بهترین گزینه روی میز است، حداقل از نظر پذیرش آن از سوی اعراب و عدم رد آن از سوی اسرائیل؛ از همه مهمتر، این طرح باید برای فلسطینی‌ها قابل قبول باشد.

لاوروف گفت: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در نشست باشگاه گفتگوی بین المللی والدای به وضوح اعلام کرد که ما دوست داریم به ایجاد یک کشور فلسطینی کمک کنیم، اما بالاخره باید از جایی شروع کنیم. یک کشور بعداً ایجاد خواهد شد، هدف، نباید از دستور کار حذف شود. در اینجا، همکاران غربی ما باید سهم خود را از ایفای نقش اصلی در به تعویق انداختن تصمیمات مربوط به ایجاد یک فلسطین مستقل در کرانه باختری و نوار غزه بر عهده بگیرند.

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه وضعیت کرانه باختری نیز نگران کننده است، گفت:‌ از منظر کشور آینده فلسطین، همانطور که در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد آمده است، تقریباً تمام قلمرو آنجا توسط شهرک‌های اسرائیلی اشغال شده است. من شنیده‌ام - این موضوع رسماً اعلام نشده است، اما مردم - دانشمندان و کارشناسان سیاسی - در حال صحبت هستند - که برنامه‌هایی برای ایجاد دو یا سه شهرداری در کرانه باختری وجود دارد، جایی که رهبران فلسطینی مستقر خواهند شد، اما نمی‌دانم چه کسی یا چگونه آنها حکومت خواهند کرد. با این حال، اکنون برای ما مهم است که خونریزی را متوقف کنیم. از این نظر، طرح دونالد ترامپ امیدبخش است.

دمشق و برخی کشورهای منطقه خواهان ادامه حضور نظامی روسیه در سوریه هستند

وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه ما دوستی غیر فرصت‌طلبانه‌ای با جمهوری عربی سوریه داریم، گفت: این موضوع در مورد پایگاه‌های نظامی ما نیز صدق می‌کند.

وی افزود: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بارها اعلام کرده است که ما برخلاف تمایل رهبری سوریه در این کشور به فعالیت خود ادامه نمی‌دهیم اما به نظر می‌رسد که رهبری (کنونی) دمشق، همراه با تعدادی از کشورهای منطقه، علاقه‌مند به حفظ حضور ما در آنجا هستند. البته، این فرایند دیگر برای حمایت نظامی از مقامات دولت قانونی در برابر نیروهای مخالف مختلف نیست. ما باید در مأموریت‌های خود بازنگری کنیم.

لاوروف گفت: یکی از ماموریت‌های پایگاههای روسیه که می‌تواند برای سوری‌ها، همسایگانشان و بسیاری از کشورهای دیگر مفید باشد، ایجاد یک مرکز بشردوستانه است. از بندر و فرودگاه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه از روسیه و کشورهای خلیج فارس به کشورهای آفریقایی استفاده کنیم؛ این درک وجود دارد که نیاز به این کار وجود دارد. ما آماده‌ایم تا در مورد جزئیات بحث کنیم. در اصل، این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. منافع متقابل وجود دارد.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: نکته دیگر در مورد سوریه، وضعیت سیاسی داخلی این کشور است؛ سوریه قاطعانه خواستار توقف دخالت در امور داخلی خود است.

وی با بیان اینکه بخش‌های بزرگی از سوریه تحت کنترل نیروهای خارجی است، گفت: « این نیروها همیشه به دعوت دمشق در آ مناطق مستقر نیستند. وضعیت به ویژه در جنوب سوریه پیچیده است، جایی که اسرائیل به ایجاد یک منطقه حائل اصرار دارد. ما نگرانی‌های امنیتی مشروع اسرائیل را درک می‌کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، بارها تأکید کرده است که بدون رعایت این موضوع، صلح در خاورمیانه تضمین نخواهد شد. »

لاوروف گفت: منافع سایر بازیگران در شمال شرقی سوریه نیز باید محافظت شود. کُردها آنجا هستند و دولت بایدن (رئیس‌جمهور سابق آمریکا) شروع به جلب نظر آنها کرده و احساسات جدایی‌طلبانه آنها را به هر طریق ممکن تشویق کرده است. از سوی دیگر، نیروهای ترکیه در شمال، در مرز بین کشورشان و جمهوری عربی سوریه حضور دارند. علویان و مسیحیان نیز با مسائلی روبرو هستند. چندی پیش، حمله وحشیانه‌ای به یک کلیسا رخ داد.

وی افزود: بنابراین، وحدت سوریه رویکردی است که باید مورد توجه همه کشورهایی باشد که بر اوضاع دمشق و نیز بر گروه‌های مختلف قومی-مذهبی و سیاسی در سایر نقاط کشور تأثیر دارند. نگرانی دیرینه بسیاری این است که مسأله کردها به وضعیت انفجار برسد، زیرا اگر این «بازی‌ها» با کردهای سوریه «برای خودمختاری و جدایی‌طلبی» به نتیجه‌ای ملموس منجر شود، آنگاه ابعاد مسأله می‌تواند در دیگر کشورهای منطقه تأثیرگذار باشد.

