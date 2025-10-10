ترامپ: اسپانیا باید از ناتو اخراج شود

رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید پیشنهاد داد که اسپانیا به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات مالی ناتو باید از این ائتلاف نظامی اخراج شود.

به گزارش تابناک به نقل از سنیم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با رئیس‌جمهور فنلاند، الکساندر استاب، در کاخ سفید، پیشنهاد کرد که اسپانیا به دلیل عدم افزایش هزینه‌های دفاعی خود، باید از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اخراج شود. .

به نوشته آرتی، ترامپ با انتقاد از اسپانیا به‌خاطر عدم پایبندی به تعهدات مالی ناتو، اظهار داشت: «شاید باید آن‌ها را از ناتو اخراج کنید» و افزود: «شما باید با اسپانیا صحبت کنید و بپرسید چرا عقب‌مانده‌اند».

در نشست سران ناتو در ژوئن 2025 در لاهه، کشورهای عضو متعهد شدند که تا سال 2035 هزینه‌های دفاعی خود را به 5٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش دهند. تمامی کشورهای عضو به جز اسپانیا این تعهد را پذیرفتند. نخست‌وزیر اسپانیا، پدرو سانچز، این هدف را به‌دلیل مغایرت با اولویت‌های رفاهی و اجتماعی کشور رد کرد و آن را «غیرمنطقی و غیرسازنده» دانست.

چالش یک‌ساله روته در ناتو؛ از تملق تا تعامل با ترامپ

ترامپ پیش‌تر نیز با انتقاد از موضع اسپانیا، آن را «بسیار بد» توصیف کرده و تهدید کرده بود که در مذاکرات تجاری آینده، اسپانیا «بهای آن را خواهد پرداخت». او همچنین هشدار داده بود که کشورهای عضو ناتو که به تعهدات مالی خود عمل نکنند، ممکن است از حمایت‌های امنیتی آمریکا برخوردار نباشند.

این اظهارات ترامپ، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که اخراج یک کشور از ناتو فرآیندی پیچیده است و نیازمند توافق تمامی اعضای ائتلاف می‌باشد. از سوی دیگر، این موضوع نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده در درون ناتو و چالش‌های پیش‌روی آن در هماهنگی میان امنیت جمعی و اولویت‌های ملی است.

آرتی در گزارش خود نوشت که در حال حاضر، هیچ‌گونه اقدام رسمی برای اخراج اسپانیا از ناتو در دست اقدام نیست، اما اظهارات ترامپ بر لزوم بررسی مجدد تعهدات مالی اعضای ناتو تأکید دارد.