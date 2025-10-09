به گزارش سرویس ورزشی تابناک، علیرضا معینی و علی عالی پور به مدال طلا و نقره رقابت های قهرمانی جهان در دسته ۹۴ کیلوگرم رسیدند.

علیرضا معینی با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی رکورد دنیا را یک کیلوگرم ارتقا داد.

در این وزن از مسابقات ستاره بلغارستان نتوانست حتی به رکوردهای پیشین خود نزدیک شود و راه برای مداِل‌آوری نمایندگان ایران هموار شد.

رقابت‌های جهانی وزنه برداری ۲۰۲۵- فورده

علی عالی‌پور

یک ضرب

حرکت اول: ۱۷۱ کیلوگرم (از دست داد)

حرکت دوم: ۱۷۲ کیلوگرم

حرکت سوم: ۱۷۶ کیلوگرم

علیرضا معینی

یک ضرب

حرکت اول: ۱۷۴ کیلوگرم

حرکت دوم: ۱۷۹ کیلوگرم

حرکت سوم: ۱۸۲ کیلوگرم