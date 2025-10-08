En
اروپا خواستار از سرگیری همکاری ایران و آژانس شد

اتحادیه اروپا بار دیگر با تکرار ادعاهای واهی، خواستار از سرگیری همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۸۴
397 بازدید
اروپا خواستار از سرگیری همکاری ایران و آژانس شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در نیویورک چهارشنبه شب با صدور بیانیه‌ای خواستار از سرگیری همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

این اتحادیه همکاری‌های نظامی روسیه با کره شمالی و ایران را محکوم کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما از ایران می‌خواهیم همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر بگیرد و اجازه دسترسی بازرسان آژانس به تمامی سایت‌های هسته‌ای ایران را فراهم کند.

اتحادیه اروپا با وجود بدعهدی‌ها و مانع‌تراشی‌های مکرر خود مدعی شده که همچنان به راه‌حل دیپلماتیک پایبند است و به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه‌حلی پایدار در پرونده هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد؛ راه‌حلی که تنها از مسیر مذاکره قابل تحقق است.

تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
