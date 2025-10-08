En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفرای اروپایی به وزارت خارجه احضار شدند

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این دیدار ادعاهای مطرح‌شده راجع به موضوع موشکی ایران را دخالت آشکار در امور ایران دانست.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۲۸
| |
705 بازدید
سفرای اروپایی به وزارت خارجه احضار شدند

متعاقب طرح ادعاهای مداخله‌جویانه در بیانیه مشترک وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی، از جمله حمایت از ادعای بی‌اساس راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، مداخله در موضوعات دفاعی ایران و نیز ادعاهای کذب در خصوص موضوع هسته‌ای ایران، سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض شدید ایران به آنها ابلاغ گردید.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تخت روانچی با تأکید بر حاکمیت بلامنازع و همیشگی ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به‌عنوان بخش لاینفک قلمروی تحت حاکمیت ایران، حمایت اتحادیه اروپایی از ادعای بی‌اساس یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص این جزایر را ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها دانست و موضع‌گیری سیاسی و غرض‌ورزانه اتحادیه اروپایی را قویا محکوم کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ادعاهای مطرح‌شده راجع به موضوع موشکی ایران را دخالت آشکار در امور ایران دانست و با مردود دانستن روایت‌های خلاف واقع و اغراق‌آمیز در مورد برنامه موشکی ایران تاکید کرد توانمندی‌های دفاعی بومی ایران از جمله توانمندی موشکی آن، جزئی از حق ذاتی ایران برای دفاع از خود بوده و تضمین‌کننده ثبات و امنیت منطقه‌ای است.

تخت روانچی با انتقاد شدید از بدعهدی، ناکارآمدی و سوء نیت سه کشور اروپایی عضو برجام در روندهای دیپلماتیک مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران، تصریح کرد: اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام به همراه فرانسه، آلمان و انگلیس علاوه بر قصور در ایفای تعهداتشان طبق برجام، با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام موجب اخلال و بن‌بست در دیپلماسی شدند و بنابراین بهتر است به جای تکرار ادعاهای کلیشه‌ای و مطلقا کذب راجع به برنامه هسته‌ای ایران پاسخگوی عملکرد مخرب خود باشند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفرای اروپایی سفارت اروپا برجام انگلیس برنامه هسته ای تحریم مجید تخت روانچی سازمان ملل
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نامه عراقچی به سازمان ملل درباره قطعنامه‌های لغوشده
لندن، ایران را به بازگرداندن تحریم‌ها تهدید کرد
معاون شمخانی جایگزین تخت روانچی در نیویورک می شود/ سعید ایروانی در انتظار دریافت ویزای آمریکا!
احضار سفرای سه کشور اروپایی به وزارت امور خارجه
انگلیس بسته سنگین تحریمی را علیه روسیه اعمال کرد
تخت روانچی و یک پتانسیل آزاد شده!
قرار گرفتن اشخاص و نهادهای انگلیسی در فهرست تروریستی از سوی ایران / توافق ۲۷ کشور اروپایی برای تحریم ایران 
تخت‌روانچی:غنی‌سازی ۲۰ درصد قابل برگشت است
نامه ظریف به رئیس شورای امنیت سازمان ملل
روانچی: مذاکرات وین می‌تواند موقعیت برد - برد باشد
اعتراض‌ایران‌به‌سازمان‌ملل‌درباره‌حمایت‌آمریکا‌از‌گروهک‌تندر
رایزنی تخت روانچی با انریکه مورا پیرامون رفع تحریم‌ها
آیا ترامپ می‌تواند توافقی جدید با ایران رقم بزند؟
انگلیس: از برنامه هسته‌ای ایران نگرانیم
ترسیم مسیر مذاکرات هسته ای توسط عراقچی؛ تخت روانچی و غریب آبادی کلیددار گفتگوها
روانچی: اروپا باید درباره برجام عجله و هزینه کند
سه عضو اروپایی برجام خواستار اجرای کامل آن شدند
آمریکا باید الواح هخامنشی را کامل تحویل دهد
انگلیس: برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت در دمشق نداریم/نظام اسد مشروعیت ندارد
سفیر اتحادیه اروپا: مرگ برجام ضرری بزرگ خواهد بود/ سفیر فرانسه؛ آماده همکاری برای برخورد با سیاست های منطقه ای ایران هستیم/سفیر آلمان؛ مذاکره مجدد بر سر برجام امکان پذیر نیست/ سفیر انگلیس؛ در نتیجه برجام امن تر هستیم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۲ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۸۹ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005amS
tabnak.ir/005amS