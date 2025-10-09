عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصمیم پارلمان برای ادامه اجرای طرح کالابرگ در سال آینده، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، اختصاص کالابرگ برای دهک‌های یک تا چهار در دستور کار قرار دارد. وی همچنین از برنامه مجلس برای تعیین تکلیف حدود ۹ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت خبر داد و تأکید کرد که اولویت با مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و دهک‌های پایین درآمدی خواهد بود.

رحیم زارع؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تاکید رئیس مجلس بر ضرورت تداوم اجرای کالابرگ، اظهار کرد: بحث کالابرگ در قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت گنجانده نشده بود اما با اقدام خوبی که مجلس در بودجه سال 1404 انجام داد، با توجه به اینکه امسال سهم دولت از فروش نفت 13 میلیارد دلار شد، این مبلغ را در حوزه معیشت و واردات کالاهای اساسی قرار دادیم و در حوزه پزشکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی تقسیم شد.

وی افزود: بحثی که در موضوع هدفمندی یارانه ها مطرح بود این بود که واقعا درآمدها کمتر محقق می شد. یعنی اهدافی که در قانون پیش بینی می شد سال به سال کمتر می شود و دلیل آن موضوع حامل های انرژی است که مصرف بالاتر رفته است. دولت سال گذشته حدود 6 میلیارد دلار در بودجه 1403 و امسال هم 65 هزار میلیارد تومان، یک طرف از آن منابع داخلی، 65 هزار میلیارد هم خارجی بود که در لایحه آمده بود. دولت بیشتر در واردات حامل های انرژی به دلیل رضایت مردم و مصرف مردم تمرکز کرده و به این دلیل در هدفمندی یارانه ها درآمدها تحقق پیدا نکرد. یعنی علاوه بر آن 13 میلیارد تومان که پشتیبان هدفمندی یارانه ها است.

زارع با اشاره به اینکه در بحث اختصاص کالابرگ قبلا ضعف قانونی وجود داشت، گفت: امسال در بودجه 1404 دست دولت را در موضوع کالابرگ باز گذاشتیم. مقرر شد که دولت به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در قالب کالابرگ به مردم اعتبار بدهد. دهک های یک تا چهار رضایت بالایی در این خصوص دارند. وزارت رفاه نیز باید برنامه ریزی و مرحله پنجم کالابرگ را تامین اعتبار کند. الان که آغاز سال تحصیلی جدید است در حوزه امنیت غذایی بویژه برای 4 دهک اول اقدام کند.

استمرار طرح کالابرگ در بودجه 1405

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون در پیش نویس لایحه بودجه 1405 مجددا اختصاص کالابرگ به دهک های مورد نظر در دستور کار کمیسیون برنامه بودجه، رئیس مجلس و اعضای کمیسیون قرار دارد و نظر این مجموعه این است که اختصاص کالابرگ به دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم همچنان ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: اگر اختصاص کالاهای اساسی در قالب کالابرگ نباشد، برای برخی افراد یک حاشیه سود دارد. اما اکنون با اقدام خوب و به جای جی تی سی و وزارت بهداشت حلقه های واسطه حذف می شوند.

ثبت نام جدید از 9 میلیون جامانده از سهام عدالت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در بخش پایانی صحبت هایش در ارتباط با ثبت نام های جدید در موضوع سهام عدالت گفت: مجلس در خصوص سهام عدالت کار خود را انجام داده است. جاماندگان سهام عدالت حدود 9 میلیون نفر هستند و مجلس این جاماندگان را معرفی کرده است. مجلس به صورت قانونی به دولت اجازه داده و تکلیف قانونی کرده تا کسانی که از سهام عدالت جا مانده اند، با اولویت مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و دهک های یک تا 5 ، از متقاضیان ثبت نام جدید صورت بگیرد.