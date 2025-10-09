En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
رحیم زارع به تابناک خبر داد؛

تداوم اختصاص کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵ / تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت با اولویت دهک‌های پایین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصمیم پارلمان برای ادامه اجرای طرح کالابرگ در سال آینده، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، اختصاص کالابرگ برای دهک‌های یک تا چهار در دستور کار قرار دارد. وی همچنین از برنامه مجلس برای تعیین تکلیف حدود ۹ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت خبر داد و تأکید کرد که اولویت با مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و دهک‌های پایین درآمدی خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۹۷
| |
573 بازدید
|
۵

تداوم اختصاص کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵ / تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت با اولویت دهک‌های پایین

رحیم زارع؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تاکید رئیس مجلس بر ضرورت تداوم اجرای کالابرگ، اظهار کرد: بحث کالابرگ در قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت گنجانده نشده بود اما با اقدام خوبی که مجلس در بودجه سال 1404 انجام داد، با توجه به اینکه امسال سهم دولت از فروش نفت 13 میلیارد دلار شد، این مبلغ را در حوزه معیشت و واردات کالاهای اساسی قرار دادیم و در حوزه پزشکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی تقسیم شد. 

وی افزود: بحثی که در موضوع هدفمندی یارانه ها مطرح بود این بود که واقعا درآمدها کمتر محقق می شد. یعنی اهدافی که در قانون پیش بینی می شد سال به سال کمتر می شود و دلیل آن موضوع حامل های انرژی است که مصرف بالاتر رفته است. دولت سال گذشته حدود 6 میلیارد دلار در بودجه 1403 و امسال هم 65 هزار میلیارد تومان، یک طرف از آن منابع داخلی، 65 هزار میلیارد هم خارجی بود که در لایحه آمده بود. دولت بیشتر در واردات حامل های انرژی به دلیل رضایت مردم و مصرف مردم تمرکز کرده و به این دلیل در هدفمندی یارانه ها درآمدها تحقق پیدا نکرد. یعنی علاوه بر آن 13 میلیارد تومان که پشتیبان هدفمندی یارانه ها است.

زارع با اشاره به اینکه در بحث اختصاص کالابرگ قبلا ضعف قانونی وجود داشت، گفت: امسال در بودجه 1404 دست دولت را در موضوع کالابرگ باز گذاشتیم. مقرر شد که دولت به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در قالب کالابرگ به مردم اعتبار بدهد. دهک های یک تا چهار رضایت بالایی در این خصوص دارند. وزارت رفاه نیز باید برنامه ریزی و مرحله پنجم کالابرگ را تامین اعتبار کند. الان که آغاز سال تحصیلی جدید است در حوزه امنیت غذایی بویژه برای 4 دهک اول اقدام کند.

استمرار طرح کالابرگ در بودجه 1405

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون در پیش نویس لایحه بودجه 1405 مجددا اختصاص کالابرگ به دهک های مورد نظر در دستور کار کمیسیون برنامه بودجه، رئیس مجلس و اعضای کمیسیون قرار دارد و نظر این مجموعه این است که اختصاص کالابرگ به دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم همچنان ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: اگر اختصاص کالاهای اساسی در قالب کالابرگ نباشد، برای برخی افراد یک حاشیه سود دارد. اما اکنون با اقدام خوب و به جای جی تی سی و وزارت بهداشت حلقه های واسطه حذف می شوند.

ثبت نام جدید از 9 میلیون جامانده از سهام عدالت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در بخش پایانی صحبت هایش در ارتباط با ثبت نام های جدید در موضوع سهام عدالت گفت: مجلس در خصوص سهام عدالت کار خود را انجام داده است. جاماندگان سهام عدالت حدود 9 میلیون نفر هستند و مجلس این جاماندگان را معرفی کرده است. مجلس به صورت قانونی به دولت اجازه داده و تکلیف قانونی کرده تا کسانی که از سهام عدالت جا مانده اند، با اولویت مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و دهک های یک تا 5 ، از متقاضیان ثبت نام جدید صورت بگیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هدفمندی یارانه ها کالابرگ اقتصاد ایران معیشت مردم مجلس شورای اسلامی مجلس دولت بودجه بودجه عمومی کشور
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا یارانه برخی افراد حذف شد؟ / فرصت اعتراض برای حذف شدگان از یارانه
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
6
پاسخ
یچی بگم بخندید
سه ماه پیش با کالابرگ یک بسته گوشت و یک بسته مرغ گرفتیم و یک عدس
این ماه با همون مبلغ شد یک بسته گوش و فقط چهار عدد تخم مرغ
هاهاهاهاها تازه یچیزیم روش گذاشتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
5
پاسخ
دلار شده 116و طلا 11میلیون . خودرو سر به فلک کشیده و قیمتهای نجومی اجناس کمر مردم رو شکسته . شما صحبت از کالا برگ برای یک نفر برای سی روز ( انهم 350هزار تومان ) می کنین . دیروز که فیش حقوقی یک کارمند بانک دی با حقوق 92 میلیونی و وام کلان رو دیدم دیگه اطمینان پیدا کردم که عجب مردم مظلوم نجیبی هستیم ما .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
3
پاسخ
کالابرگ و یارانه نقدی ناچیز آن هم برای بخشی از مردم در مقابل افزایش قیمت های وحشتناک تا چه زمانی این راه ادامه خواهد داشت و اکثریت مردم هر روز فقیرترخواهند شد؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
2
پاسخ
ما هنوز اندر خم یک کوچه (کوچه کالابرگ) ایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
0
پاسخ
پرداخت این ماه چندم هست؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۸ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۲ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۹ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۷۲ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005alx
tabnak.ir/005alx