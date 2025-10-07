به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از خبرگزاری ملی لبنان، القماطی در مراسم سی و دومین سالروز تاسیس «مرکز اطلاع رسانی و ارشاد اسلامی» در لبنان با تاکید بر نقش رسانهها گفت: امروز رسانه، نخستین سلاح در مقابله با تجاوز و نخستین ابزار در رویارویی با نفاق، دروغ، ریا، فریب و تحریف است. کافی است بدانیم که این رسانه، همان نوری است که حقایق را روشن می کند و واقعیت را همانگونه که هست، بازتاب میدهد.
وی افزود: این در حالی است که رسانههای گمراهکننده، حقایق را پنهان، وارونه و تحریفشده جلوه میدهند و این نوع رسانهها امروز با حمایت مالی کشورهای نفاقپیشه، سلطهگر، متکبر و طاغوت جهانی تقویت میشوند.
نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی جهان، توطئه همچنان ادامه دارد و مقابله با توطئهها در تمامی عرصهها جریان دارد. امروز سه رکن اساسی در سطح جهان هدف قرار گرفتهاند و اگر این سه رکن از میان بروند، حقیقت از میان میرود، فلسطین از میان میرود و کل مسئله پایان مییابد.
محمود القماطی این سه رکن را ایران، محور مقاومت در فلسطین و لبنان و همچنین رویکرد و محور مقاومت در منطقه دانست و تاکید کرد: امروز توطئهها در درجه نخست متوجه ایران است. همچنین توطئه علیه مقاومت در فلسطین و لبنان، علیه مقاومت در لبنان و علیه مسیر، رویکرد و محور مقاومت در منطقه ادامه دارد.
وی ادامه داد: ما امروز در سایه فریب، نفاق و توطئهها در برابر خطری بزرگ قرار داریم. فریب بهعنوان ابزاری برای گمراهسازی در لبنان، فلسطین و ایران بهکار گرفته شده است و ما مردمانی هستیم که در گفتارمان صادقیم و هنگامی که وعدهای میدهیم، به آن وفا میکنیم.
القماطی همچنین گفت: اما طرفهای مقابل وعده میدهند و توافقنامههایی را به نام کشورهای بزرگ امضا میکنند، در حالیکه این کشورها به دولتهایی دروغگو، منافق و فریبکار تبدیل شدهاند که نقششان در جهان کوچک و بیاثر شده است.
نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله خاطرنشان تاکید کرد: امروز آمریکا و اسرائیل در برابر جهان در انزوا قرار گرفتهاند. آمریکا، صهیونیسم جهانی و رژیم دستپرورده و ساختهوپرداختهاش اسرائیل، بهتنهایی در برابر این موج گسترده از حمایت جهانی از ملت فلسطین، مردم غزه و آرمان فلسطین ایستادهاند و موج عظیمی از جنبشهای مردمی، رسانهای و جهانی در حمایت از مظلومان شکل گرفته است.
وی افزود: با وجود تمام تلاشها برای تحریف واقعیت، جایگاه اسرائیل در رسانههای غربی از قربانی به جنایتکار و قاتل تغییر کرده و چهره واقعیاش برای جهانیان آشکار شده است و دیگر نمیتواند دروغهای گذشته را تکرار کند. بلکه در مقابل، ملت فلسطین، در جایگاه قربانی، مظلوم و مورد حمله قرارگرفته است و این حقیقت، مسئولیتی بزرگ را بر دوش همگان میگذارد.
محمود القماطی گفت: امروزه ما در عرصه رسانه حضور داریم و من از خبرنگارانی که در برابر وسوسهها و تهدیدها ایستادگی کردند و از کوچکترین جایگاه تا بزرگترین موقعیت، همچنان پابرجا ماندهاند قدردانی میکنم.
نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله ادامه داد: از رسانههای ملی با همه تنوع و رنگهایشان بابت این پایداری و نقش مؤثرشان سپاسگزاریم که با وجود امکانات محدود و با وجود تمام جنگهایی که علیه آنها به راه افتاده، همچنان استوار و ثابتقدم باقی ماندهاند.
وی تأکید کرد: راه ما طولانی و مستمر است و با پایداری در مسیر مقاومت ایستادهایم و هیچ فشاری نمیتواند ما را از این راه بازدارد.
القماطی افزود: قوانین بینالمللی به هر ملتی که سرزمینش اشغال شده باشد، حق مقاومت میدهد و این قانون بر قوانین داخلی اولویت دارد. بنابراین مصوبات دولتی یا قوانین تصویب شده در پارلمان در صورت تضاد یا تناقض با قوانین بینالمللی معتبر نخواهند بود.
نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله در پایان گفت: در برابر تمام واقعیتهای موجود در لبنان، فلسطین و ایران، ما با یک رویارویی بزرگ و همهجانبه مواجه هستیم که همچنان ادامه دارد و متوقف نخواهد شد و ما بهعنوان جبهه و محور مقاومت آمادهایم؛ یمن، عراق، شماری از کشورهای عربی و نیز کشورهای خارجی همراه ما هستند و برخی از ملتها در کنار ما ایستادهاند و به یاری خداوند، پیروز خواهیم شد.