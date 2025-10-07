\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0646\u0627\u061b \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0647 \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u062a\u06cc\u06a9\u200c\u062a\u0627\u06a9\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0648 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0648\u06cc\u062f \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628 \u0627\u0648\u060c \u067e\u0634\u062a \u0645\u06cc\u0632 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u0628\u06cc\u0636\u06cc \u0628\u0646\u0634\u06cc\u0646\u062f.