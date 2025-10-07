به گزارش تابناک؛ پتفایندر نامی است که بسیاری از علاقهمندان به خودروهای ژاپنی در دهههای گذشته آن را با دوام بالا، تواناییهای خارج از جاده و طراحی سنتی به خاطر دارند. حتی مریم امیر جلالی بازیگر سینما و تلویزیون که اخیرا در فضای مجازی با مشکلش با حمید لولایی از او یاد میشود ، بارها اعلام کرده که زمانی نه چندان دور نیسان پت فایندر سوار میشده !
اما نیسان در سالهای اخیر مسیر متفاوتی را انتخاب کرده و تلاش کرده با تکیه بر نیازهای روز بازار، از پتفایندر خودرویی بسازد که بیش از هر چیز بر راحتی، کیفیت سواری و تکنولوژی تمرکز دارد. این تغییر رویکرد، همانقدر که باعث جذب نسل جدیدی از مشتریان شده، برخی طرفداران قدیمی این برند را هم از آن دور کرده است.
نسل پنجم پتفایندر که از سال ۲۰۲۲ به تولید رسیده، بر پایه پلتفرم D نیسان ساخته شده؛ همان ساختاری که در مدلهای لوکستر برند اینفینیتی هم به کار میرود. این پلتفرم با هدف بهبود کیفیت سواری، کاهش لرزش و صدای کابین، و افزایش ایمنی طراحی شده و به نیسان اجازه داده است ترکیبی از نرمی و پایداری را در محصول جدید خود به نمایش بگذارد. در بازارهایی، چون چین، خاورمیانه و آمریکای شمالی، این خودرو به عنوان یکی از متعادلترین گزینهها میان SUVهای خانوادگی شناخته میشود.
در بخش طراحی، پتفایندر جدید با چهرهای بهروز و جسور ظاهر شده است. زبان طراحی نیسان که بر خطوط صاف، جلوپنجره بزرگ V-Motion و چراغهای باریک دوطبقه استوار است، چهرهای هماهنگ و مدرن به خودرو داده است. بر خلاف نسلهای پیشین که بدنهای کشیده و نسبتاً ساده داشتند، این نسخه از پتفایندر با حجمدهی دقیق در گلگیرها و سقف شناور، حس قدرت و پویایی را القا میکند. طراحان ژاپنی تلاش کردهاند تا بین اصالت برند و سلیقه مشتریان بازارهای مختلف توازن برقرار کنند؛ تلاشی که به نظر میرسد در نگاه نخست موفق بوده است.
در داخل کابین، نیسان توجه ویژهای به کیفیت مواد و ارگونومی داشته است. ترکیب نمایشگر دیجیتال ۱۲.۳ اینچی، سیستم چندرسانهای با پشتیبانی از اندروید اتو و اپل کارپلی، صندلیهای سهردیفه با تهویه مستقل، و استفاده از متریال نرم در داشبورد و درها باعث شده پتفایندر فضایی لوکستر از گذشته داشته باشد. در آزمونهای تطبیقی رسانههای خودرویی در امارات و عربستان، راحتی صندلیها، کیفیت عایق صوتی و عملکرد تهویه سهمنطقهای این خودرو از نقاط قوت اصلی آن عنوان شده است.
از نظر فنی، نسخهای که احتمالاً وارد بازار ایران خواهد شد، به موتور ۲ لیتری توربوشارژ با کد KR۲۰DDT مجهز است؛ پیشرانهای که ۲۵۰ اسببخار قدرت و حدود ۳۷۵ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. این موتور که در همکاری با شرکت دایملر توسعه یافته، به کمک گیربکس ۹ سرعته اتوماتیک، شتابی روان و بینقص ارائه میدهد. هرچند نسخههای مخصوص آمریکای شمالی از موتور شش سیلندر تنفس طبیعی استفاده میکنند، نیسان برای بازارهای آسیایی تصمیم گرفته تمرکز خود را بر بازده سوخت و عملکرد اقتصادی بگذارد. با توجه به کیفیت پایین سوخت در برخی کشورها، عملکرد این موتور در شرایط واقعی نیز قابل قبول ارزیابی شده است.
یکی از تفاوتهای مهم در نسخه وارداتی، تکدیفرانسیل بودن آن است. این موضوع ممکن است برای برخی خریداران سنتی که پتفایندر را با قابلیتهای آفرود میشناختند، ناامیدکننده باشد. اما واقعیت این است که در بازار امروز، بخش عمده مشتریان SUVهای بزرگ، استفاده خارج از جاده ندارند و بیشتر به دنبال خودرویی راحت و با ظاهری قدرتمند هستند. از همین رو، نیسان تمرکز خود را بر مصرف کمتر، شتاب بهتر و فرمانپذیری دقیقتر گذاشته است.
در بخش ایمنی، پتفایندر جدید مجموعهای از سیستمهای کمکی راننده را ارائه میدهد که آن را در سطح استانداردهای جهانی قرار میدهد. ترمز اضطراری خودکار، هشدار برخورد از جلو، کنترل هوشمند پایداری، هشدار خروج از خط، سیستم پایش فشار باد تایر، کروز کنترل تطبیقی و دوربین دید محیطی ۳۶۰ درجه، بخشی از تجهیزات ایمنی آن هستند. این خودرو موفق به دریافت بالاترین امتیاز ایمنی از مؤسسه C-NCAP چین شده و در نسخه آمریکایی نیز در فهرست خودروهای ایمن IIHS قرار گرفته است.
در زمینه کیفیت سواری، پتفایندر یکی از نرمترین خودروهای کلاس خود به شمار میآید. سیستم تعلیق مکفرسون در جلو و چنداتصالی در عقب به همراه بهبود عایقبندی بدنه، باعث شده حرکت خودرو در مسیرهای ناهموار کمصدا و مطمئن باشد. کارشناسان معتقدند که نیسان در این نسل توانسته بین راحتی و کنترل بدنه توازن مطلوبی ایجاد کند. البته فرمان خودرو همچنان سبکتر از رقباست و در سرعتهای بالا حس سنگینی کافی ندارد، اما در رانندگی شهری این ویژگی بهعنوان مزیت در نظر گرفته میشود.
با وجود تمام پیشرفتها، برخی کارشناسان به نبود سامانه دو دیفرانسیل در نسخه صادراتی، وزن نسبتاً بالا و طراحی نهچندان متفاوت بخش عقب انتقاد کردهاند. همچنین گیربکس ۹ سرعته هرچند عملکردی نرم دارد، اما در برخی شرایط شتابگیری سریع، تعویض دندهها را با تأخیر انجام میدهد. با این حال، این ایرادها در برابر کیفیت ساخت بالا، دوام قطعات و سواری آرام خودرو چندان جدی به نظر نمیرسند.
در بازار جهانی، نیسان پتفایندر در برابر رقبایی، چون تویوتا هایلندر، هیوندای پالیسید و کیا تلوراید قرار میگیرد. اما در ایران، به دلیل محدودیت واردات برندهای ژاپنی و کرهای، رقابت اصلی آن با خودروهای چینی بزرگ نظیر فیدلیتی پرایم، هایفای Y۶ و تانک ۳۰۰ خواهد بود. مقایسه قیمتی و امکاناتی نشان میدهد اگر پتفایندر با قیمتی رقابتی عرضه شود، میتواند جایگاه ویژهای در میان خریداران طبقه متوسط رو به بالا پیدا کند؛ بهویژه آنهایی که همچنان به برندهای ژاپنی اعتماد دارند و به دنبال دوام و کیفیت بالاترند.
از منظر خدمات پس از فروش، چالش اصلی نیسان در ایران، شبکه محدود نمایندگیهاست. در سالهای گذشته، محصولات این برند بهصورت پراکنده و با واسطه وارد کشور شدهاند و همین مسئله باعث کمبود قطعات و هزینه بالای تعمیرات شده بود. اگر واردکننده بتواند با پشتیبانی مناسب و تأمین قطعات اصلی وارد میدان شود، پتفایندر شانس بالایی برای موفقیت خواهد داشت.
از نگاه اقتصادی، بازار ایران در سالهای اخیر شاهد افزایش علاقه به خودروهای بزرگ خانوادگی بوده است. رشد جمعیت شهری، توسعه جادههای بینشهری و تغییر سبک زندگی باعث شده SUVها به گزینهای محبوب تبدیل شوند. با این حال، هزینه نگهداری بالا بسیاری را به سمت خودروهای میانرده با پیشرانههای کوچکتر سوق داده است. در چنین شرایطی، پتفایندر با موتور دو لیتری توربو میتواند تعادلی بین قدرت و صرفهجویی ایجاد کند.
بازگشت و ورود نیسان پتفایندر به بازار ایران را میتوان بازگشت یکی از معتبرترین نامهای ژاپنی دانست؛ بازگشتی با ظاهری تازه، نگرشی متفاوت و هدفی مشخص: جذب مشتریانی که میان اصالت و مدرنیته در جستوجوی تعادلاند. این خودرو شاید دیگر آن آفرودر سرسخت دهههای گذشته نباشد، اما در دنیای امروز که راحتی، فناوری و طراحی حرف اول را میزنند، پتفایندر چهرهای از بلوغ صنعتی نیسان را به نمایش میگذارد.
بار ها در گزارشات مختلف راجب خودرو های مختلف هم گفته ام ، موفقیت یا عدم موفقیت این مدل و برند یا هرمدل و برند دیگری در بازار ایران، بیش از آنکه به توان فنی یا امکانات وابسته باشد، به نحوه قیمتگذاری و خدمات پس از فروش بستگی دارد. اگر واردکنندگان بتوانند با قیمتی معقول و پشتیبانی مناسب وارد میدان شوند، احتمالاً پتفایندر میتواند بار دیگر نام نیسان را در میان خودروهای محبوب بازار زنده کند. در غیر این صورت، ممکن است این بازگشت هم به سرنوشتی مشابه دیگر برندهای ژاپنی گرفتار شود؛ حضور کوتاه، اما پر سر و صدا.