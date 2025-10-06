بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره ایران

اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست وزیران خود در کویت، با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که بازگشت تحریم‌ها علیه ایران به معنای پایان دیپلماسی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا که امروز (دوشنبه) پس از نشست وزیران در کویت منتشر شد، همچنین تاکید شده که موضع این شورا آن است که تنها تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک می‌تواند به یک راه حل پایدار برای مساله هسته‌ای ایران منجر شود.

در این بیانیه آمده است: «تلاش‌های فشردهٔ دیپلماتیک با ایران ــ از جمله در جریان نشست سطح‌عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ــ توسط سه کشور اروپایی(E3)، مسوول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا (HR/VP)، و بسیاری از شرکای بین‌المللی، نتوانست شرایط لازم برای تمدید احتمالی قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کند. شورای مشترک تأکید کرد که بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست. موضع این شورا آن است که تنها تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک می‌تواند به راه‌حلی پایدار برای مساله هسته‌ای ایران منجر شود.»

با وجودی که ایران یکی از اعضای متعهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده، در این بیانیه که از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده، بر موضوع «اهمیت از سرگیری همکاری کامل بین ایران و آژانس» تاکید شده است. این بیانیه همچنین بار دیگر درخواست از ایران را برای رعایت تعهدات پادمانی الزام‌آور تکرار کرده است.

این کشورها همچنین بدون اشاره به تجاوز مشترک اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در خرداد و تیر امسال و عدم محکومیت آن، درخواست مداخله جویانه دیگری مبنی بر توقف توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران را در بیانیه خود گنجانده‌اند. این در حالی است که قابلیت‌های نظامی ایران همواره با اهداف دفاع از حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی بوده است.

وزیران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا همچنین درخواست فرافکنانه دیگری از ایران برای «کاهش تنش‌های منطقه‌ای» داشتند و این درحالی است که بی‌ثباتی در منطقه همواره ناشی از فعالیت‌های رژیم صهیونیستی بوده است.