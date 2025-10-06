En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک، ضمن انتقاد به نحوه دهک بندی‌ها در موضوع یارانه‌ها گفت: در دهک بندی و تغییرات در دریافت یارانه قطعا تغییراتی رخ خواهد داد. انتقاداتی به این دهک بندی‌ها وارد است و انتظار مردم برآورده نمی‌شود.  
کد خبر: ۱۳۳۲۶۵۳
| |
3 بازدید

تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟

احمد انارکی محمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اختصاص کالابرگ به دهک های مختلف جامعه، اظهار کرد: انتظار این است که در بحث معیشت مردم، کالابرگ به جامعه هدف ارائه شود. 

وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهایی که با ارز نیمایی یا اساسی گرفته می شود از کشور خارج می شود، اما بحث کالابرگ به مصرف خانوار بر می گردد و حق مردم است که حداقل امکانات جزئی را داشته باشند، افزود: 

متاسفانه شاهدیم عده ای از لیست دریافت کالابرگ حذف می شوند. انتقادی که در همین زمینه وارد است این است که سیستم اختصاص یارانه در قطع یارانه به سرعت عمل می کند اما تا یارانه افراد وصل شود دو سال طول می کشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ذکر مثالی در همین زمینه اضافه کرد: ممکن است خانواده ای به هر طریقی مبلغی به حساب آنها واریز شده باشد اما بعد یارانه آنها قطع می شود. این اشتباهات در سیستم قطعا پیگیری می شود.

انارکی محمدی با اشاره به اینکه برای دریافت یارانه متقاضی داریم، تصریح کرد: قرار است که دولت زودتر سامانه مربوط به یارانه را بروزرسانی کند. بسیاری از افراد هستند که بی جهت از لیست حذف شده اند. شاهد هستیم که مثلا اختصاص ارز مسافرتی هم باعث قطع یارانه برخی خانوارها شده است. وقتی یارانه ها قطع شود، دهک ها نیز تغییر می کند. همچنین خانواده هایی که فرزند بزرگ در خانه دارند الان مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده است. طبق گفته وزیر کار سیستم بروزرسانی می شود و باید دهک ها تغییراتی در کف و سقف داشته باشند.

 وی گفت: باید حق مردم داده شود و این حق مردم است. دهک بندی باید به صورت منطقی مشخص شود. اگر با این شیوه کنونی دهک بندی ها مشخص شوند دیگر دهکی باقی نخواهد ماند. باید اقشار کف جامعه اعم از کارگران، کارمندان و حقوق بگیران را در نظر گرفت. در تظر گرفتن سقف درآمدی 35 میلیون در بحث دریافت یارانه، زمانی قابل سنجش بود که کفاف زندگی و امورات روزمره و زندگی را بدهد اما اکنون این مبلغ کفاف نمی دهد. 

در دهک بندی و تغییرات در دریافت یارانه قطعا تغییراتی رخ خواهد داد. انتقاداتی به این دهک بندی ها وارد است و انتظار مردم برآورده نمی شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در دهک بندی و تغییرات در دریافت یارانه قطعا تغییراتی رخ خواهد داد. انتقاداتی به این دهک بندی ها وارد است و انتظار مردم برآورده نمی شود. 

زمان ثبت نام برای سهام عدالت مشخص شد؟

انارکی محمدی در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با درخواست برای ثبت نام به منظور دریافت سهام عدالت توضیح داد: درخواست و متقاضی برای سهام عدالت وجود دارد و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. اگر خصوصی سازی ها کامل شود و اهدافی که در خصوصی سازی داریم صورت بگیرد، ثبت نام ها شروع می شود. هم اکنون خصوصی سازی ها ادامه پیدا نکرده یا کامل نشده است و به همین دلیل ثبت نام های جدید صورت نگرفته است. در کمیسیون های جهش تولید و اقتصادی مجلس یه دنبال این موضوع هستیم.

حذف 4 صفر تاثیری در تورم ندارد

وی در ادامه در ارتباط با حذف 4 صفر از پول ملی کشور، گفت: این موضوع در بحث تورم تاثیری ندارد. مجلس سه دوره پیگیر این موضوع بود. همچنین دولت و بانک مرکزی هم نظرشان حذف 4 صفر از پول ملی کشور بود.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس افزود: حذف 4 صفر از پول ملی، بیشتر بحث روانی دارد و خیلی از کشورهای دنیا این کار را انجام می دهند و این موضوع صرفا مختص ما نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ یارانه‌ یارانه‌ها یارانه نقدی مجلس دولت اختصاص یارانه میدری وزیر کار مجلس شورای اسلامی
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا یارانه برخی افراد حذف شد؟ / فرصت اعتراض برای حذف شدگان از یارانه
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟
نماینده مجلس: پرداخت ثابت یارانه‌ها ناکارآمد است
قالیباف: اجرای کالابرگ و نهضت مسکن، آرامش پایدار است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۴۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۶ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005agP
tabnak.ir/005agP