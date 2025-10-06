عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک، ضمن انتقاد به نحوه دهک بندی‌ها در موضوع یارانه‌ها گفت: در دهک بندی و تغییرات در دریافت یارانه قطعا تغییراتی رخ خواهد داد. انتقاداتی به این دهک بندی‌ها وارد است و انتظار مردم برآورده نمی‌شود.

احمد انارکی محمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اختصاص کالابرگ به دهک های مختلف جامعه، اظهار کرد: انتظار این است که در بحث معیشت مردم، کالابرگ به جامعه هدف ارائه شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهایی که با ارز نیمایی یا اساسی گرفته می شود از کشور خارج می شود، اما بحث کالابرگ به مصرف خانوار بر می گردد و حق مردم است که حداقل امکانات جزئی را داشته باشند، افزود:

متاسفانه شاهدیم عده ای از لیست دریافت کالابرگ حذف می شوند. انتقادی که در همین زمینه وارد است این است که سیستم اختصاص یارانه در قطع یارانه به سرعت عمل می کند اما تا یارانه افراد وصل شود دو سال طول می کشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ذکر مثالی در همین زمینه اضافه کرد: ممکن است خانواده ای به هر طریقی مبلغی به حساب آنها واریز شده باشد اما بعد یارانه آنها قطع می شود. این اشتباهات در سیستم قطعا پیگیری می شود.

انارکی محمدی با اشاره به اینکه برای دریافت یارانه متقاضی داریم، تصریح کرد: قرار است که دولت زودتر سامانه مربوط به یارانه را بروزرسانی کند. بسیاری از افراد هستند که بی جهت از لیست حذف شده اند. شاهد هستیم که مثلا اختصاص ارز مسافرتی هم باعث قطع یارانه برخی خانوارها شده است. وقتی یارانه ها قطع شود، دهک ها نیز تغییر می کند. همچنین خانواده هایی که فرزند بزرگ در خانه دارند الان مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده است. طبق گفته وزیر کار سیستم بروزرسانی می شود و باید دهک ها تغییراتی در کف و سقف داشته باشند.

وی گفت: باید حق مردم داده شود و این حق مردم است. دهک بندی باید به صورت منطقی مشخص شود. اگر با این شیوه کنونی دهک بندی ها مشخص شوند دیگر دهکی باقی نخواهد ماند. باید اقشار کف جامعه اعم از کارگران، کارمندان و حقوق بگیران را در نظر گرفت. در تظر گرفتن سقف درآمدی 35 میلیون در بحث دریافت یارانه، زمانی قابل سنجش بود که کفاف زندگی و امورات روزمره و زندگی را بدهد اما اکنون این مبلغ کفاف نمی دهد.

زمان ثبت نام برای سهام عدالت مشخص شد؟

انارکی محمدی در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با درخواست برای ثبت نام به منظور دریافت سهام عدالت توضیح داد: درخواست و متقاضی برای سهام عدالت وجود دارد و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. اگر خصوصی سازی ها کامل شود و اهدافی که در خصوصی سازی داریم صورت بگیرد، ثبت نام ها شروع می شود. هم اکنون خصوصی سازی ها ادامه پیدا نکرده یا کامل نشده است و به همین دلیل ثبت نام های جدید صورت نگرفته است. در کمیسیون های جهش تولید و اقتصادی مجلس یه دنبال این موضوع هستیم.

حذف 4 صفر تاثیری در تورم ندارد

وی در ادامه در ارتباط با حذف 4 صفر از پول ملی کشور، گفت: این موضوع در بحث تورم تاثیری ندارد. مجلس سه دوره پیگیر این موضوع بود. همچنین دولت و بانک مرکزی هم نظرشان حذف 4 صفر از پول ملی کشور بود.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس افزود: حذف 4 صفر از پول ملی، بیشتر بحث روانی دارد و خیلی از کشورهای دنیا این کار را انجام می دهند و این موضوع صرفا مختص ما نیست.