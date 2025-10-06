به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در جدیدترین پیشرفت در مرز علم مواد و هوش مصنوعی، تیمی از محققان مؤسسه MIT ابزار نوینی با نام SCIGEN توسعه دادهاند که به محققان اجازه میدهد مدلهای مولد مواد را با قوانین طراحی خاصی هدایت کنند تا موادی با خواص دلخواه طراحی شوند.
مدلهای مولد فعلی اغلب به سمت پایداری گرایش دارند؛ یعنی ویژگیهایی را ارائه میدهند که از نظر ساختاری مقاوم هستند، اما نه لزوماً دارای خواص کوانتومی یا مغناطیسی پیچیدهای که در فناوریهای پیشرفته مانند محاسبات کوانتومی، الکترونیک نوظهور یا حسگرهای پیشرفته کاربرد دارند. ابزار SCIGEN امکان اضافه کردن «قوانینی» به مدلها را فراهم میکند تا آنها را مجبور کند موادی تولید کنند که دقیقاً ساختار هندسی یا ترکیبی لازم را داشته باشند، نه صرفاً پایداری کلی.
در آزمایشها، مدلهایی که تحت کنترل SCIGEN قرار میگرفتند توانستند مواد با خواص کوانتومی یا ساختار پیچیدهتری تولید کنند که مدلهای پیشین قادر به پیشبینی آنها نبودند. محققان تأکید میکنند که هنوز کارهای بسیار زیادی باقی مانده است تا این مواد در آزمایشگاه ساخته و خواص واقعی آنها اندازهگیری شود.
این پیشرفت میتواند نقطه عطفی در طراحی مواد ویژه برای کاربردهایی مانند کامپیوتر کوانتومی، ابررساناها یا حسگرهای پیشرفته باشد. هنوز باید چالشهایی مانند قابلیت ساخت فیزیکی و تطبیق خواص نظری با واقعیات آزمایشگاهی حل شوند، اما SCIGEN مسیر جدیدی را در همگرایی هوش مصنوعی و علم مواد گشوده است.