En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اذعان ارتش اسرائیل به هلاکت ۱۱۵۲ نظامی خود در غزه

منابع خبری گزارش دادند که یک هزار و ۱۵۲ نظامی رژیم صهیونیستی از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی به هلاکت رسیده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۳۳
| |
410 بازدید
اذعان ارتش اسرائیل به هلاکت ۱۱۵۲ نظامی خود در غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ روزنامه صهیونیستی جروز الم پست در گزارشی به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی، نوشت: از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر۱۴۰۲) تاکنون یک هزار و ۱۵۲ نظامی صهیونیست کشته شده‌اند.

براساس این گزارش، ۴۰ درصد از این نظامیان کشته شده، زیر ۲۱ سال سن داشته‌اند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ارتش رژیم صهیونیستی هلاکت نوار غزه نظامیان
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش ایران در پی حمله رژیم اسرائیل به کاروان صمود
غزه، امروز را اینگونه آغاز کرد
اردوغان: حماس نشان داد که خواهان صلح است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۴۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۶ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ag5
tabnak.ir/005ag5