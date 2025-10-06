تندروهای امروز، مسببان وضع موجود حجاب هستند

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ یکی نیست به این جماعتی که در جهت بستن دهان دیگران حتی به دوستان خودشان هم رحم نمیکنند، بگوید اگر سال گذشته برای عدم ابلاغ مصوبه خلاف امنیت این مجلس میتوانستیم ده دلیل ردیف کنیم، اکنون ده برابر آن دلایل و شواهد برای این کار وجود دارد؛ و آن اراده و مردمی که مانع اجرای آن شدند، اکنون با انگیزهای ده برابر گذشته مانع بازگرداندن این مصوبه جنجالی و خلاف امنیت ملی خواهند شد. اینکه بروید نزد آقایان گزارش خلاف بدهید مشکلی را حل نمیکند.
شاید برخی از مردم مواردی از پوشش زنان را نپسندند ولی فراموش نکنید که این وضع محصول سیاستهای تندروهاست که بهجای پذیرش واقعیت و کنار آمدن با حقوق مردم و حل ریشهای مسئله، همواره دنبال راهحلهای مقطعی و عقب انداختن مسئله تا آیندهای نامعلوم بودهاند و امروز دیگر نمیتوانید با مردم و زنان این کشور یک گفتوگوی تفاهمی را رقم بزنید.
جالب اینکه تندروها هیچگاه و در هیچ مقطعی دنبال حل هیچ مسئلهای نبودهاند و همیشه خواستهاند صورت مسائل را از طریق ایجاد بحرانی جدید پاک کنند. امروز هم با حمله به مواضع متعارف و عادی محمدرضا باهنر، و نیز در دستور کار قرار دادن دوباره پرونده مختومه مصوبه ضدامنیتملی حجاب، درصدد بحرانسازی هستند و پیشاپیش میتوان گفت که برنده این فضا کدام کشور منطقه است و سوت آغاز آن از کجا به صدا در آمده است.