توضیح تاج درباره موضوع ویزای آمریکا

رئیس فدراسیون فوتبال خبر از ورود رئیس فیفا به ماجرای عدم صدور روادید برای ۹ نفر از اعضای تیم ملی برای حضور در قرعه کشی جام کهانی ۲۰۲۶ داد.
توضیح تاج درباره موضوع ویزای آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مهدی تاج در خصوص عدم صدور روادید برای ۹ نفر منتخب از اعضای فدراسیون و تیم ملی فوتبال برای حضور در قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: هنوز ویزایی برای فوتبال و قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ صادر نشد. با آقای اینفانتینو درباره این موضوع صحبت کردم و به نظرم این موضوع حل خواهد شد.

رئیس فدراسیون خبر از ابقای خود در کمیته مسابقات فیفا داد و تصریح کرد: شواری فیفا که دو روز پیش بود، سمت ایرانی هایی که حضور داشتند مثل خودم را در کمیته مسابقات برای ۴ سال دیگر ابقا کرد. همچنین فدراسیون فوتبال ایران را در کمیته تیم های ملی قرار دادند. همچنین در بخش حقوقی و توسعه فوتبال بانوان جوان نیز نماینده داریم که نشان می دهد مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

مهدی تاج فدراسیون فوتبال ایران آمریکا جام جهانی 2026 ویزا خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
