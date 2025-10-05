همه تصور می کردند که مرد جوان با اسلحه، به زندگی خود پایان داده اما خیلی زود مشخص شد همسر او دست به جنایت زده است.

اوایل تابستان امسال زنی جوان با پلیس تماس گرفت و گفت همسرش خودکشی کرده است. با حضور تیم جنایی در محل مشخص شد که مرد جوان با شلیک گلوله جان باخته است.

در ابتدا به نظر می رسید که مردجوان اقدام به خودکشی کرده چرا که همسر او مدعی بود که شوهرش دچار بیماری افسردگی شده و مدام از خودکشی صحبت می کرده است. با این حال تحقیقات در این پرونده آغاز و مشخص شد که آثار باروت روی دست مردجوان وجود ندارد. از سوی دیگر خانواده مردجوان می گفتند که افسردگی نداشت.

همچنین تحقیقات نشان می داد که این زن و شوهر اختلافات زیادی با یکدیگر داشتند. تکه های پازل کنار هم چیده و به بازداشت زن جوان منجر شد. او به قتل شوهرش اعتراف کرد و گفت به شوهرش شک داشته و حس می کرده او خیانت می کند. به همین دلیل شوهرش را به قتل رسانده و قصد داشته، مرگ او را خودکشی نشان بدهد اما در نهایت دستش رو شده است. تحقیقات از این زن ادامه دارد.